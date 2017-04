Viaţa amoroasă a politicianului Take Ionescu: la 60 de ani s-a îndrăgostit de o femeie cu 33 de ani mai tânără decât el

Adina Cordescu, o femeie măritată, cu 33 de ani mai tânără decât Take Ionescu, i-a furat inima politicianului în iarna anului 1916. Take Ionescu era un bărbat căsătorit cu Elisabeth (Bessie) Richards.



La începutul anului 1917, Take Ionescu deţinea funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. În toată agitaţia politică din ţară, în contextul Primului Război Mondial, politicianul a dezertat de la îndatoririle politice pentru a ajunge la femeia de care era îndrăgostit. A cerut învoire de la Ionel Brătianu pentru a merge la Odessa. Pretextul era o întâlnire cu conducători ruşi. Politicianul se grăbea însă să treacă graniţa pentru a-şi vedea iubita. Adina Cordescu era refugiată cu familia la Odessa.

Momentul dezertării politicianului din slujba îndatoririlor politice pentru o pasiune fulgerătoare este evocat de I. Ghe. Duca în ”Amintiri politice”: „Pe la mijlocul lui septembrie cand luptele au încetat pe front, Take Ionescu şi Ferechide au cerut un concediu lui Bratianu şi au plecat la Odessa. S-ar fi putut crede că aceşti doi bărbaţi politici încărunţiti în slujba Statului, treceau Nistrul ca să-şi dea seama prin ei înşişi de cele ce se petrec în Rusia, sau poate pentru a lua contact cu cercurile conducatoare ale noii Rusii. Nicidecum, preocupările lor erau mult mai idilice. Take Ionescu era nerăbdător să-şi revadă viitoarea sa soţie, pe doamna Adina Cordescu, iar Ferechide era grabit să se întâlnească cu o tânără prietena a sa. De la Odessa ne venea ştirea că Take Ionescu se exhibă pretutindeni cu obiectul pasiunii sale şi că Ferechide nu se sfia să treacă pe dinaintea compatrioţilor refugiaţi pe malurile Pontului Euxin, purtând tot felul de pachete sau jerbe de flori. Fireşte aceste atitudini provocau inutile comentarii şi aprecieri displăcute. «Ţara este în nenorocire şi miniştrii bătrâni petrec şi se tin de aventuri amoroase!» Toţi puritanii cereau sa se puie capăt scandalului. Evident ca exhibiţiunea de la Odessa era totdeodata inutilă şi exagerată. Nu trebuie uitat că cei stăpâniti de-o dată de o juvenilă ardoare aveau unul aproape 60 şi celălalt peste 75 de ani.”

Decizii politice luate cu inima

Plecarea, după iubită, la Odessa în plină agitaţie politică n-a fost singurul gest necugetat al politicianului îndrăgostit. În acelaşi an, Take Ionescu s-a opus, într-un mod inexplicabil pentru mulţi dintre colegii săi, la adoptarea unei decizii care viza o intervenţie militară în zona Odessa, pentru stoparea bandelor bolşevice care făceau ravagii în Moldova. Politicianul a gândit cu inima şi s-a opus intervenţiei temându-se că aceasta ar fi putut pune în pericol viaţa Adinei care se afla la Odessa.

„Daca doamna Cordescu s-ar fi aflat la Iasi, fara indoiala ca Take Ionescu ar fi fost cel dintai care sa ceara dezarmarea bolsevicilor si starpirea periculosului focar revolutionar de la Socola. Dar iubirea fusese mai puternica decat rationamentul omului de stat si decat patrioticele sale indatoriri. Infinita curiozitate a tainicelor cauze care de-a lungul veacurilor determina hotararile oamenilor si miscarile popoarelor”, mai scrie I.Ghe. Duca în” Amintiri politice”.



Se spune că, ruşinat, după succesul intervenţiei de la Odessa, Take Ionescu ar fi vrut chiar să-şi dea demisia.

Văduv după prima soţie

Tache Ionescu a rămas văduv după ce Bessie a murit în aprilie 1918, la vârsta de 60 de ani, în urma unui stupid accident de călărie pe Rotten Row în Hide Park. Politicianul intenţiona să se căsătorească cu iubita lui, Adina care se afla la Paris. Dupa încheierea armistitiului cu Puterile Centrale, politicianul a solicitat Guvernului un tren special care să-l ducă la Paris pentru a face lobby pentru România. Trenul a rămas în istorie drept Trenul ”Take Ionescu”. A lăsat în urmă îndatoririle de stat şi partidul pe care îl conducea şi a plecat să-şi împlinească iubirea la 60 de ani.

”Take Ionescu, descurajat prin succesele nemtilor si demoralizat prin moartea violenta a sotiei sale Bessie, ca si prin ascendentul erotic tot mai puternic ce-l lua asupra lui fatala Adina Cordescu, plecase la Paris, fara sa se mai preocupe de partidul sau”, scrie I Ghe Duca.

După câteva zile petrecute la Paris, în compania iubitei Adina, Take Ionescu a plecat în Anglia pentru a rezolva problemele legate de succesiune, după moartea soţiei. Se pregătea de a doua căsătorie. “Sâmbătă mă duc la Drayton să duc flori pe mormântul femeii care a fost înaintaṣa ta, care m-a ajutat cum a putut în viaṭă, dar a cărei amintire nu se află ṣi nu se va afla niciodată între tine ṣi mine, în dragostea noastră! Te rog să fii sigură de aceasta! Te iubesc, copilul meu drag, într-un fel atât de absolut, de complet! Te iubesc ca femeie, ca soṭie, ca tovarăṣă, aṣa cum te-aṣ iubi ca mamă, dacă ne va fi dat. Nu am decât o grijă, o suferinṭă pe care caut s-o uit: dacă aṣ avea 10 ani mai puṭin, ca să sporesc cu atâta perioada fericită, cea mai fericită din viaṭa mea!“, îi scria politicianul iubitei, înainte de a doua căsătorie

Patru ani de căsnicie

Take Ionescu şi Adina Cordescu s-au căsătorit în 1918. Marele politician a avut parte doar de patru ani de căsătorie alături de femeia pe care a iubit-o cu înflăcărare. A murit pe 21 iunie 1922, într-un spital din Roma. Cauza oficială a morţii a fost febra tifoidă, contactată după ce a consumat stridii într-un restaurant din Napoli.