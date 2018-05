Teleormăneni chemaţi să dea cu subsemnatul la CNCD după ce au dat Like pe Facebook la nişte postări care o vizau pe o angajată a Primăriei Alexandria

11 persoane din Alexandria, judeţul Teleorman, au primit săptămâna trecută citaţii de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce Cristina Teodorescu, o angajată a Primăriei Alexandria ca poliţist local, a depus o plângere, acuzând că este discriminată în urma unor comentarii făcute pe Facebook. Unii dintre cei 11 au făcut anumite comentarii, iar alţii au dat doar Like.

Ce se precizează în citaţie:

„Prin prezenta vă solicităm să constataţi aplicarea articolului 15, fiind identificat «acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea uneie atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de aparteneţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia».

Inclusiv imaginile publicate cu persoana mea au fost alterate, disproporţionat pe lăţime pentru a părea o persoană mai grasă decât în realitate, tehnică folosită pentru prelucrarea imaginilor fiind «stretch/width».

Acest comportament vă rog să-l reţineţi în sarcina adminsitratorului/administratorilor şi editorilor comunităţii Alexandria, Teleorman, România ca fiind responsabili pentru publicarea şi propagarea în mediul online a acestora afirmaţii conform celor descrise anterior şi în sarcina persoanelor ce au participat la discuţii prin publicare de comenatrii sub numele sau pseudonimele....”.

Autoarea plângerii mai cere ca tot ce înseamnă conţinut al plângerii la CNCD să fie ţinute la secret.

Reacţia unuia dintre teleormănenii ce au primit citaţii

Unul dintre cei citaţi de CNCD este Dragoş Enache, agent de vânzări, în vârstă de 31 de ani, care locuieşte în Alexandria. Spune că joia trecută a primit o înştiinţare de la poştă că are o recomandată de ridicat. Credea că e vorba de ceva de la primărie legat de locul de parcare. Vineri a mers să ridice recomandata.

„Mi s-a părut destul de ciudat, era un plic destul de mare. Când mă uit pe el: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. M-am aşezat pe o bancă pe centrul pietonal şi am desfăcut plicul. Şi am început să citesc. Am văzut că primisem o plângere din partea doamnei Cristina Teodorescu Ionela referitor la nişte postări pe care le-am avut atât eu, cât şi alte 11 persoane. Erau nişte postări referitor la nişte materiale care au apărut pe pagina Facebook Alexandria, Teleorman, România. Erau nişte materiale referitoare la nişte articole care apăruseră în Liber în Teleorman în care doamna sau domnişoara Carmen Dumitrescu dezvăluia cum s-au îmbogăţit unii peste noapte în primărie. Niciodată nu m-am gândit că se va ajunge aici“, povesteşte acesta.