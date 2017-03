Cine a fost, de fapt, nefericitul crai Pantazi şi cum a ajuns să se sinucidă din cauza dramelor cumplite în amor

Scriitor şi critic literar cunoscut sub pseudonimele de Tapazin, G. Pantazi sau Ghaki, pe numele său real, Pantazi Ghica, s-a născut pe 15 martie 1831. Numele său avea să intre în istoria literaturii române după ce Mateiu Caragiale l-a transformat în personaj literar în cartea ”Craii de Curtea Veche”. Pantazi a fost fratele mai mic al lui Ion Ghica. A urmat studiile la Paris, dar nu şi-a dus până la capăt şcoala.

Alături de fratele său a fost unul dintre tinerii revoluţionari implicaţi în mişcarea de la 1848. Pantazi a fost chiar secretarul lui Nicolae Bălcescu, însărcinat cu propaganda în judeţele Buzău şi Prahova. După înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 a fost condamnat la exil. A revenit în ţară câţiva ani mai târziu, s-a implicat în politică şi în 1866 a fost numit prefect liberal.

Cum i-a stricat vânătoarea lui Carol



Nefericit în amor

Panazi a rămas în istorie drept o figură boemă, un crai nefericit şi neîmplinit în amor. De altfel, aşa cum povestea craiul lui Mateiu Caragiale, o întâmplare petrecută în copilăria i-a prevestit nefericirea. „Punând mama odată să-mi ghicească, norocul îmi date că de toate fericirile am să am în viaţă parte, numai de dragoste nu”, povestea Pantazi, craiul urmărit de blestemul nefericirii în amor.

A cunoscut prima dezamăgire din dragoste la vârsta tinereţii, când s-a îndrăgostit de o tânără poloneză Wanda, cea care i-a adus o dezamăgire care îi va schimba destinul. Pe Wanda, Pantazi o credea o inocentă şi impresionat de povestea sa tragică de viaţă se pregătea să o ia de nevastă.

”Ceea ce a făcut ca tainicul meu simţământ de iubire să se închege a fost numai mila. Când am auzit-o pe Wanda mărturisindu-mi plângând traiul ei cel chinuit de vitregia nevestei de-a doua a tatălui său, un polonez beţiv, se înţelege, care o ducea de azi pe mâine cârpind haine şi curăţând pete şi am aflat că umblase să o vândă cum făcuse şi cu o soră a ei mai mare, pentru ca s-o scap, m-am hotărât să trec peste prejucăţi şi s-o ridic până la mine”, povestestea Pantazi. Înainte de nuntă, Pantazi a aflat că inocenta Wanda îl înşela cu un zugrav.