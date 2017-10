Ce alimente consumăm în sezonul rece pentru a ţine la distanţă răcelile şi gripa

În sezonul virozelor, răcelilor şi gripei, bolile pot fi ţinute la distanţă cu o alimentaţie corespunzătoare. Potrivit specialiştilor, sistemul imunitar poate fi întărit nu doar cu tratamente de medicamente, ci şi cu o serie de alimente bogate în vitamine şi minerale.

Pe lista alimentelor recomandate de medici se află pe primul loc fructele şi legumele care conţin vitamine şi nutrienţi cu rol în stimularea şi întărirea sistemului imunitar. Acestea nu sunt însă sigurele alimente care protejează organismul împotriva îmbolnăvirii. Iaurtul, carnea slabă, mierea, peştele, usturoiul sau ceapa se regăsesc pe lista alimentelor recomandate de medici în sezonul rece. ” Sunt alimente pe care le putem consuma pentru a ajuta organismul să se protejeze împotriva virusurilor sau pentru a lupta împotriva răcelilor sau virozelor deja instalate. Pot fi consumate preventiv, dar şi în perioada de instalare a bolii, pentru ameliorarea simptomelor”, spune medicul de familia Radu Bulumac.



Printre mineralele cu rol în întărirea sistemului imunitar se numără zincul şi seleniul. Proteinele ajută şi ele la stimulare puterii de luptă a organismului împotriva infecţiilor. Toate se găsesc în carnea slabă precum cea de vită sau pui. Specialiştii recomandă, de asemenea, consumarea cărnii cu un aport ridicat de fier, precum carnea de peşte sau carnea roşie slabă. ”Printre soiurile de peşte care conţin seleniu, acizi graşi şi Omega 3 se numără somonul, macroul şi heringul ”, spune specialistul.

Consumul de iaurt bogat în probiotice ajută la îmbunătăţirea funcţiei sistemului imunitar şi reducerea simptomelor de răceală.

Fructe şi legume



Fructele şi legumele bogate în vitamina C şi antioxidanţi sunt aliaţi de nădejde în lupta cu virozele şi bolile specifice sezonului rece. Specialiştii recomandă consumul de portocale, lămâi, grepfruit sau mandarine, atât în perioada de boală, cât şi preventiv pentru a ţine viruşii la distanţă

. Legumele proaspete sunt indicate mai ales când boala s-a instalat, datorită conţinutului de antioxidanti care stimulează funcţia imunitară Ardeiul iute conţine capsaicină care are proprietatea de a fluidiza mucusul în răceli.





Ovăz , secară şi miere



Şi cerealele conţin fibre care ajută la creşterea puterii de apărare a organismului împotriva virozelor. Spre exemplu, ovăzul şi secara au calităţi antimicrobiene deosebite şi minerale extrem de utile în întărirea imunităţii. Medicii recomandă introducerea cerealelor integrale în meniul zilnic , mai ales în sezonul rece. Fulgii sau tărâţele de ovăz sau secară pot fi consumaţi în combinaţie cu iaurtul sau chefirul care are, de asemenea, rol în stimulare imunităţii.



Mierea este considerată pansament pentru gât şi stomac şi în plus conţine substanţe nutritive care ajută la întărirea sistemului umanitar. Calmează tusea din viroze şi reduce inflamaţia din gât , atunci când boala este deja instalată. Mierea combinată cu lămâi aduce în plus şi vitamina C necesară organismului pentru a lupta cu boala. Ghimbirul are rolul de apăra organismul de inflamaţie. Poate fi consumat în combinaţie cu mierea.



Leacuri băbeşti cu usturoi şi ceapă



Usturoiul este considerat un adevărat antibiotic natural, datorită conţinutului crescut de alicină care are proprietatea de a preveni virozele.Alicina, cea care dă mirosul înţepător al usturoiului, este şi substanţa care dă usturoiului proprietăţi antioxidante. Cercetările medicilor au demonstrat că cei care consumă usturoi pe perioda bolii au simptome mai reduse.



Se recomandă consumul în variantă crudă, deoarece fier, usturoiul îşi pierde din proprietăţi. Porţia recomandată pentru a ţine răceala la distanţă este de un usturoi pe zi.

Ceapa este un alt aliment aliat în lupta că răceala, deoarece conţine compusi antimicrobieni numiţi alioni care ajuta organismul să lupte cu virozele.