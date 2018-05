Trasee turistice spectaculoase din zona Munţilor Trascău, omologate de Ministerul Turismului

Primul traseu se desfăşoară pe ruta Cabana Râmeţ – Cheile Râmeţului (prin apă) – Cheia – Valea Poienii – Sub Piatră – Sălciua de Jos, pe teritoriul comunelor Râmeţ şi Sălciua. Marcajul traseului este cu cruce albastră, iar durata de parcurgere este cuprinsă între 9-10 ore.

Gradul de difucultate este unul mediu, ceea ce însemană că turiştii care aleg să parcurgă acest traseu nu au nevoie de echipament special. Al doilea traseu omologat oficial are următoarea rută: Sălciua de Jos – Poiana Şipote – Peştera Poarta Zmeilor – Platoul Bedeleu - Cheile Plaiului – Izvoarele, pe teritoriul comuneor Sălciua şi Livezile. Marcajul traseului este simbolul ”cruce roşie”, iar durata de parcurgere este de 5-6 ore.

Şi acesta are un nivel mediu de dificultate şi poate fi parcurs tot timpul anului. Ambele trasee sunt amenajate şiîntreţinute de Serviciul Public Judeţean Salvamont Alba cu sprijinul Consiliului Judeţean şi traversează zona spectaculoasă a masivului Bedeleu. Pe aceste trasee se află cel puţin două atracţii turistice deoebite: satul Sub Piatră şi peştera Huda lui Papară. Satul Sub Piatră este amplasat în Masivul Bedeleu din Munţii Trascău. Se poate ajunge cel mai simplu de pe DN 75, Turda – Cîmpeni, din comuna Sălciua. Din centrul comunei existră un drum care poate fi parcurs cu maşina, în timp ce din satul Sălciua de Jos există şi un traseu de drumeţie care durează aproximativ o oră.