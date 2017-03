Stare de urgenţă în colectarea deşeurilor menajere din Alba. APM Sibiu nu mai permite depozitarea la halda din Cristian

Primarul Mircea Hava a atras atenţia, în şedinţa Consiliului Local Alba Iulia de marţi, 28 februarie, judeţul este în „stare de urgenţă” în ceea ce priveşte situaţia deşeurilor menajere. Potrivit edilului, gunoaiele colectate din Alba Iulia şi alte localităţi din judeţ nu mai pot fi transportate la halda din judeţul Sibiu, pentru că Agenţia de Mediu nu mai dă aviz.

„Este o totală lipsă de responsabilitate, nu a CJ sau Primăriei Sibiu, ci a Agenţiei de Mediu Sibiu, care nu mai dă niciun aviz de mediu pentru a se duce de la Alba acolo (transportul deşeurilor la halda de la Cristian – n.r.) Credeam că ne putem înţelege şi suntem oameni. Văd că nu suntem nici oameni, nici vecini. Firma Tracon (administratorul haldei de deşeuri de la Cristian) mai construieşte acolo spaţii. Aveam cel mai bun loc din ţară acolo. Dădeam 80 de lei parcă pe tonă. Pe când numai la Arad este 100 şi ceva de euro. Soluţia este să ducem în altă parte", a spus primarul din Alba Iulia.

Mircea Hava a completat că va încerca să obţină un răspuns pozitiv prin intermediul Ministerului Mediului. "Am intrat, ca să zic aşa, într-o nenorocire, total nevinovaţi. Mai mult decât atâta lobby nu am putut să fac. O să încerc să vorbesc cu Ministerul Mediului, pentru că este stare de urgenţă. Un judeţ nu are unde să-şi ducă gunoiul pentru că cineva nu dă ok. Fără hârtia de la Mediu, nimeni nu are curajul să ducă”, a precizat primarul.

Potrivit acestuia, consilierii locali vor fi convocaţi în şedinţă extraordinară, vineri, pentru a găsi o soluţie, fiind posibilă majorarea tarifelor pentru salubritate, în noul context. Pe lângă problema depozitării deşeurilor, unele localităţi din judeţul Alba se confruntă şi cu cea a ridicării gunoaielor, după ce operatorul Salprest a refuzat să mai ofere acest serviciu. Menţinerea interdicţiei de a depozita deşeurile din Alba la halda din Cristian va duce la "explozia" preţurilor, în condiţiile în care gunoiul va trebui transportat până la Arad sau Târgu Jiu.





În Alba, la Galda de Jos, Consiliul Judeţean a construit din fonduri europene un depozit ecologic, care are şi staţii de sortare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor. Nu poate fi încă dat în funcţiune pentru că nu s-au demarat licitaţiile ce privesc concesionarea instalaţiilor către un oprator privat, respectiv concesionarea serviciului de colectare şi transport deşeuri. Ultima categorie de licitaţii, ce va avea loc pe patru loturi corespunzătoare celor patru zone din judeţ, este organizată de Asociaţia "Salubris Alba".