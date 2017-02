Proiectul care combate risipa de alimente la Aiud, finalist într-o competiţie europeană unde poate fi votat online

Opt tineri din Aiud au găsit o soluţie pentru valorificarea alimentelor pe care, înainte, comercianţii le aruncau. În fiecare zi de joi, când în Aiud se organizează „piaţa mare de legume”, doi voluntari preiau de la tarabe legumele şi fructele nevândute, care altfel ar fi ajuns la coşul de gunoi. În decurs de doar 3 luni, din septembre până în octombrie, au reuşit să colecteze 800 de kilograme de alimente. Comercianţii au oferit varză, conopidă, ardei, roşii, vinete şi fructe. În demers, li s-au alăturat două brutării, care au donat pâine. Produsele au ajuns la 50 de persoane defavorizate.

Proiectul din Aiud este de inspiraţie italiană. A luat naştere după ce iniţiatoarea lui, Ioana Man, a participat la un schimb de experienţă în Torino. S-a întors cu dorinţa de a implementa şi în oraşul natal modelul de combatere a risipei descoperit acolo. Împreună cu Diana Călin, fondatoarea Societăţii pentru Consum Responsabil, şi alţi 6 voluntari, au ajuns să facă proiectul cunoscut în Aiud şi în întreaga ţară.





”Producătorii prezenţi au răspuns foarte bine iniţiativei. Nu ne-am aşteptat să fie atât de deschişi. Aproape că ne-au certat pentru că nu am avut ideea mai repede. La început am mers mai des în piaţă, dar ulterior am stabilit să colectăm în fiecare joi a săptămânii, când la Aiud este zi de piaţă. Beneficiarii i-am găsit cu ajutorul reprezentanţilor din şcolile din oraş. Acum avem în fiecare joi un stand în piaţă unde se colectează produsele agricole care nu se mai pot vinde”, a spus Ioana Man.

Proiectul din Aiud este doar una dintre iniţiativele de combatere a risipei în care voluntarul Diana Călin s-a implicat. În luna noiembrie 2016, în colaborare cu Dan Fofiu Sânpetreanu, iniţiatorul Repair Café Cluj şi fondatorul Asociaţiei Cercul Social, dar şi cu cei din organizaţia clujeană Food Waste Combat au organizat o cină comunitară pentru 80 de persoane, în cadrul Săptămânii europene pentru reducerea risipei. Au folosit doar alimente cumpărate de la producători locali şi surplusul de legume şi fructe donat de către comercianţii din piaţă. În total, au adunat 200 de kilograme de mâncare. Cum nu au reuşit să o gătească şi să o mănânce pe toată, au donat alimentele rămase unei case de copii.