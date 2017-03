Primarul din Ciugud, exclus din PSD Alba: ”Decizia e nestatutară. Nu poţi fi dat afară noaptea, pe uşa din dos”

”Decizia de excludere a mea trebuie luată de comitetul executiv naţional. Ei, cel mult puteau propune excluderea mea. Am depus o contestaţie şi aici. Nu am primit încă decizia comisiei de integritate. Între timp am depus contestaţie şi la Bucureşti. Când se va reuni următorul comitet executiv se va discuta. Am încredere în decizia pe care o vor lua colegii de la nivel naţional. Aştept şi eu cu nerăbdare”, a afirmat primarul din Ciugud.

Acesta a făcut aluzie şi la declaraţiile preşedintelui interimar al organizaţiei judeţene, Ioan Dîrzu, care într-o conferinţă de presă s-a referit la ”familia PSD”. ”Eu sunt un om de la ţară şi sunt primarul unei comune şi ştiu ce înseamnă familie. Ştiu că din familie nu poţi fi dat afară aşa, pe uşa din dos, nici noaptea târziu. Ştiu că, întotdeauna în familie, indiferent cât ai greşit, eşti chemat acolo la masă şi se dezbat subiectele, ţi se dă dreptul la apărare (...) nicidecum nu se face aşa ceva. Eu am încredere în această familie dar vreau să fie condusă după principii sănătoase; să se bazeze pe sinceritate, pe respect şi mai ales pe performanţă”, a adăugat Damian.

Primarul a confirmat şi o întâlnire la Bucureşti cu Liviu Dragnea, cu prilejul adunării Asociaţiei Comunelor din România, însă a spus că nu a reuşit să se mai întâlnească cu preşedintele PSD Alba, Ioan Dârzu, pe care a încercat să îl sune şi căruia i-a dat şi mesaje însă nu i-a răspuns. Dragnea i-a spus lui Damian ”să aibă răbdare”.





”Dacă este să mergem la statut şi vedem actul pe care l-a emis conducerea partidului din Alba ne dăm seama că este nestatutar. La articolul 1 se spune că se hotărâşte excluderea pentru nerespectarea statutului, iar la articolul doi se propune excluderea. Nu poţi şi să centrezi şi să dai cu capul. Ori propui, ori excluzi. Pe de altă parte mergând la nota de fundamentare, nu poţi să spui că sunt exclus doar pentru nerespectarea statutului. Trebuie aduse argumente”, a completat primarul din Ciugud.

Decizia privind excluderea primarului Gheorghe Damian a fost luată în 13 ianuarie 2017, de Comitetul Executiv al PSD Alba. Acestuia i s-a reproşează, neoficial, faptul că nu s-a implicat suficient de mult în campanie pentru a susţine candidaţii la Camera Deputaţilor, la fel cum ar fi făcut-o cu cei de la Senat. Oficial conducerea partidului afirmă că excluderea are la bază nerespectarea statutului PSD.