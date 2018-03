Motivul pentru care Polgar Levente a trebuit să abandoneze la Arctic Ultra. Ce s-a întâmplat când a apăsat butonul SOS

”Am prins un vânt extrem de puternic. Mi-a aruncat sania de vreo 4 ori. Am văzut ce înseamnă iadul adevărat. Vizibilitatea era 0. Nu vedeam absolut nimic. A venit doctorul şi mi-a zis că îmi este viaţă pusă în pericol şi m-au retras. I-am rugat să mă lase să termin competiţia măcar onorific, fără să fiu în clasament, doar să mă ajute să-mi scot sania de pe unde era. Le-am arătat degetele de la picioare, de la mână. Eram ok şi într-o poziţie bună. 5 kilometri mai aveam şi scăpam. Am dat de pământ cu toată încrederea oamenilor. Mi-e ruşine în faţă tuturor celor care au avut încredere în mine.Îmi vine să întru în pamant“, a spus vizibil emoţionat şi afectat Levi, după abandonul din competiţie.

Motivele abandonului lui Polgar Levente sunt explicate de ultramaratonistul Adrian Toma, cel care urmăreşte competiţia din Canada şi prezintă periodic informaţii despre ultimul român rămas în competiţie, Tiberiu Uşeriu:

”Trebuie să privim situaţia fără să ne implicăm emoţional. Context: După Yukon Ultra (acum o luna) un concurent îşi va pierde membrele de la expunerea îndelungată la frig. Organizatorii ştiu asta, de aceea le-au şi pus trackere. Din punctul de vedere al lui Levi: l-a scos vântul de pe drum, cu tot cu sanie, de 4 ori. Ultima data nu mai poate scoate sania din zăpadă. E frig, vântul bate cu 100km/oră, tot ce ai e în sanie, sania e răsturnată în zăpadă. Apasă butonul de SOS, în speranţa că vin organizatorii, îi pun sania înapoi pe drum şi merge mai departe. De asemenea speră că nu o să îl scoată vântul iar de pe drum, caz în care scenariul s-ar repeta.

Din punctul de vedere al organizatorilor: Levi apasă butonul de SOS (apăsarea butonului SOS implică automat abandonul, la orice concurs). Vin cu maşină la el, îl găsesc răsturnat în zăpadă, cu sanie cu tot, fără să poată scoate sania din zăpadă. În sanie are tot ce trebuie pentru a supravieţui, dar sania e răsturnată în zăpadă. Vântul încă bate cu 100km pe oră, şi mai are încă cel puţin 2 ore de traseu prin vântul acela. Levil îi roagă să îi scoată sania din zăpadă, să o pună înapoi pe drum şi să îl lase să meargă mai departe.

Observaţie: Dacă un asemenea incident s-ar fi întâmplat anul trecut, când nu aveau trackere şi nici butoane de SOS, Levi ar fi rămas acolo până când ar fi trecut cineva pe lângă el. Nu avea cum să anunţe în ce situaţie este. Putea sta o oră, dar putea sta şi 8 ore. Aspect etic: dacă organizatorii ajută un concurent să treacă peste o situaţie dificilă, atunci ar trebui să facă acelaşi lucru pentru toţi. Şi ei ştiu asta. Asta ar însemna că 24 ore să se fi plimbat prin Hurricane Valley ca să-i scoată pe rând din zăpadă pe concurenţi. Majoritatea celor care au abandonat aseară au abandonat din acelaşi motiv, au fost suflaţi de pe drum de vânt.

Organizatorii au drept final de decizie. De asemenea ei sunt acolo, noi suntem în faţa calculatoarelor. Noi citim că vântul are 100km/oră, ei chiar stau în vântul ăla. Noi îl iubim pe Levi, organizatorii fac absolut tot ce cred că toţi participanţii să rămână sănătoşi.”

Tiberiu Uşeriu. Foto: Facebook/ 6633 Arctic Ultra