Minerul legendar din Roşia Montană. A construit şapte biserici şi şcoli în Munţii Apuseni cu banii câştigaţi în subteran

Informaţii preţioase despre minerul-figură legendară a Munţilor Apuseni găsim într-o lucrare economică publicată la Timişoara, în anul 1928, „Producţia aurului şi reforma monetară”, scrisă de Pamfil Ciobanu. În paginile cărţii se face referire şi la aurul extras de Mihăilă Gritta din mina care-i poartă numele, în Muntele Cetate, în imediata apropiere a drumului comunal. Autorul vorbeşte despre „17 măji metrice”, ceea ce este echivalent cu 1.700 kilograme!

Potrivit documentelor cercetate de autorul cărţii, cantitatea impresionantă de aur a fost folosită pentru construirea a şapte biserici şi tot atâtea şcoli confesionale. Totul s-ar fi întâmplat la cumpăna secolelor XVIII-XIX. Doar cinci dintre bisericile ridicate de Mihăilă Gritta au mai putut fi identificate în zilele noastre:

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Roşia Montană

Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din Bucium Cerbu

Biserica "Sfânta Treime" din Mogoş

Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din Josani

Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din Gelmar

Casa Gritta din Roşia Montană

Despre celelalte două biserici construite de Mihăilă Gritta nu se cunosc încă date din arhive sau de pe teren, dar se presupune că ele ar fi bisericile din Cărpiniş, Vârtop, Ciuruleasa, judeţul Alba, ori din Ardeu, judeţul Hunedoara. Dintre şcolile confesionale pe care le-a ridicat, se ştie că una dintre ele a fost construită din lemn, lângă biserica din Mogoş, judeţul Alba. Această şcoală nu s-a păstrat în timp. Se presupune că o altă şcoală confesională ridicată de Gritta a fost cea din localitatea Gelmar, judeţul Hunedoara, lângă biserica pe care tot el a ctitorit-o.

Mihăilă Gritta este şi personaj de legendă. Într-una dintre ele se spune că, urmând sfatul vâlvei, care a apărut sub înfăţişarea unui moş cu barbă albă până-n brâu, „Gritta a pus fitilul, dând foc prafului negru, iar explozia ce a urmat a provocat halucinanta apariţie a unui aur curat, greu şi frumos, cum rar s-a mai văzut într-o baie din Roşia”. La întrebarea vâlvei, ce are de gând să facă cu atâta aur, minerul Mihăilă Gritta îi răspunde: „O dragul meu şi al lui Dumnezeu, e mult darul aflat, dar pentru scopul meu este puţin! Să nu crezi însă că spre desfătarea mea râvnesc după bunuri lumeşti, nu dragul meu ortac… alta e ce mă frământă pe mine. Văd neamul meu în jugul robiei, văd că românilor le este închisă calea la şcoli, şi unicul scut al limbii şi legii noastre este casa lui Dumnezeu. Toată şcoala românilor e biserica… şi numai sub scutul altarului avem pază a ne păstra limba şi datinile strămoşeşti. Acum dar, ortace dragul meu, mă vei pricepe că dorul inimei mele e acela să zidescbiserici… Cât se va ajunge din acest aur, tot îl voi împărţi până la ultimul gram…”.