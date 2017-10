Milionarul Carabulea cere din nou eliberarea condiţionată, pe baza Legii recursului compensatoriu

Cererea a fost înregistrată la judecătoria Aiud în 26 octombrie şi va fi luată în discuţie săptămâna viitoare, în 2 noiembrie. Cererea acestuia are la bază Legea recursului compensatoriu, potrivit căreia condamnaţii vor primi o compensare de 6 zile la fiecare 30 de zile de detenţie în condiţii necorespunzătoare.

În urmă cu o lună de zile, Tribunalul Alba a respins precedenta solicitare a acestuia de eliberare condiţionată. Tot atunci, instanţa a stabilit că deţinutul mai poate fi propus pentru eliberare condiţionată după data de 25 martie 2018. Între timp a intrat în vigoare legea recursului compensatoriu, care permite formularea unei noi solicitări.

Cererea anterioară a fost aprobată la Judecătoria Aiud,d ar a fost respinsă de către Tribunalul Alba. Procurorul DNA a solicitat respingerea cererii, în timp ce Carabulea a spus că are nevoie de operaţie de hernie de disc şi a cerut să fie lăsat liber pentru că a îndeplinit condiţia legală a perioadei de detenţie. ”Mă voi conforma tuturor măsurile pe care le va impune instanţa de judecată. Sunt foarte bolnav. Am fost dus cu targa la spital. Am nevoie de operaţie de hernie de disc şi de un tratament adecvat”, a spus Carabulea în sala de judecată. Condamnatul a intrat şi ieşit din sală mergând cu greutate şi ţinându-se cu o mână de spate.

”Mi-am însuşit greşelile pe care le-am făcut. Am conştientizat aceste greşeli”, a mai spus Carabulea, care a completat că a stat 14 luni în stare de arest preventiv şi arest la domiciliu. Judecătoria Aiud a aprobat cererea de eliberare în 22 august 2017, pe baza faptul că acesta a efectuat 613 zile de detenţie, îndeplinind astfel condiţia perioadei minime prevăzute de lege. Referindu-se la criticile Parchetului cu privire la faptul că nu a participat la activităţi educative şi nici nu a muncit în penitenciar, Carabulea a spus că a participat la planul de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică. ”Am participat la toate şedinţele la care am fost chemat”, a precizat acesta. Susţinerile condamnatului în faţa instanţei nu au fost suficiente pentru ca judecătorul să îi admită cererea.