Dosarul în care şapte primari din Alba erau cercetaţi pentru neglijenţă în serviciu, clasat de procurori

În acelaşi dosar, reprezentanţi ai Societăţii de Transport Public din Alba Iulia erau cercetaţi pentru înşelăciune. Iniţial a existat o cauză la DNA Alba Iulia în care au fost cercetate timp de aproximativ doi ani 11 persoane, reprezentanţi ai Primăriei Alba Iulia şi ai societăţii de Transport Public.





În 29 iulie 2013, DNA Alba Iulia a decis scoaterea de sub urmărire penală a inculpaţilor şi închiderea dosarului. Prin rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală, DNA Alba Iulia a decis să disjungă competenţa de soluţionare a cauzei şi să transmită către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune şi neglijenţă în serviciu.





În cauză au fost suspectaţi de săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu primarul din Alba Iulia – Mircea Hava, primarii Ioan Iancu Popa (Sîntimbru), Gheorghe Damian (Ciugud), Romulus Raica (Galda de Jos), Teodor Florea (Întregalde), Emil Lupşan (Cricău) şi Rusu Traian (Ighiu) – membrii în comitetul director al AIDA-Transport Local. De asemenea, au fost suspectaţi de comiterea infracţiunii de înşelăciune patronul firmei STP Alba Iulia – Stelian Nicola şi câţiva angajaţi, bănuiţi că au indus şi menţinut în eroare Primăria Municipiului Alba lulia cu privire la modul de determinare al călătoriilor după sistemul de colectare al datelor de la casele de pensii (care aveau în evidenţe persoanele care puteau beneficia de gratuitate), şi astfel să încaseze o sumă mai mare cu 2.052.441 de lei reprezentând subvenţia pentru aceştia.



”Neefectuarea cadrului organizatoric şi a demersurilor necesare organizării procedurii de licitaţie pentru atribuirea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nu poate îmbrăca forma unei neglijenţe, ci efectiv nu s-a considerat oportună organizarea unei licitaţii raportat la faptul că se cunoştea intenţia declarată a mai multor Consilii Locale de comune de a adera la AIDA – Transport Local în scopul creării unui spaţiu metropolitan, cu trasee peri-urbane care să faciliteze transportul local pe aceste direcţii, într-un areal mai amplu”, se afirmă în referatul Parchetului transmis Consiliului local, potrivit ziarulunirea.ro.

Procurorul a mai stabilit că ”nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, sub aspectul laturii obiective, in cauză fiind incident cazul dc împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b din Codul de Procedură Penală”.

În noiembrie 2016, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Alba a solicitat Consiliului Local să comunice dacă s-a cauzat un prejudiciu ca urmare a neefectuării de către reprezentanţii AIDA – Transport Local a cadrului organizatoric şi a demersurilor necesare organizării procedurii de licitaţie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în anul 2011.

Consilierii au decis ulterior că este necesară efectuarea unei expertize tehnico-financiare care să stabilească dacă s-a creat un prejudiciu bugetului local. Realizarea experizei a devenit acum irelevantă în condiţiile în care Parchetul a închis dosarul.