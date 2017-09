Mărturiile unui român despre cutremurul din Mexic: „Am auzit cum crapă peretele lângă mine“

Pentru aproape 10 luni, Tudor va trăi exact ca un adolescent mexican: va merge la şcoală, va învăţa limba şi se va adapta unui stil de viaţă complet diferit de cel cu care era obişnuit. Tânărul este elev la Colegiul Naţioneal ”Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, la clasa de biologie-chimie, în clasa a X-a. Adolescentul a plecat în oraşul Puebla din centrul ţării printr-un program al Rotary denumit ”Youth Exchange Programme” care se spune că ar fi apărut dintr-o glumă între doi rotarieni care nu mai ştiau cum să gestioneze relaţia cu copiii lor adolescenţi şi au decis să îi schimbe pentru un an. În momentul cutremurului, tânărul se afla la şcoală.

”Cutremurul a început când încă eram la şcoală, la ora de matematică. Toată lumea a început să se panicheze, fetele au început să urle şi au început să fugă afară; eram pregătit să merg şi eu, dar am auzit un strigăt pătrunzător care ne-a cerut să stăm liniştiti. Cel care strigase era profesorul nostru…. În momentul ăla am încercat să ajut cât am putut, am mers lângă uşă şi ajutam colegii să iasă fără să se înghesuie până am auzit cum crapă peretele lângă mine… în momentul acela am ieşit afară, am mers pe terenul de fotbal al şcolii împreună cu restul copiilor şi profesorilor, totul s-a petrecut foarte repede, dar din fericire nu am păţit nimic, nici eu nici restul copiilor şi profesorilor. Erau multe persoane care plângeau şi toată lumea încerca să dea telefoane la familie, dar nimeni nu avea semnal deoarece s-a luat curentul în tot oraşul”, a povestit Tudor Popa, pentru alba24.ro