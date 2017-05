Cum s-au folosit procurorii de interlopul Litera pentru a fabrica probe împotriva comisarului Berbeceanu

În perioada în care procurorii Ioan Mureşan şi Nicolaie Cean de la DIICOT Alba Iulia, ajutaţi de ofiţerul Alin Muntean de la BCCO, lucrau la dosarul împotriva comisarului Traian Berbeceanu, Cristian Litera era arestat împreună cu soţia acestuia într-un dosar instrumentat de aceeaşi structură de parchet. Instanţa de la ÎCCJ susţine în motivarea deciziei din iunie 2016 că asupra celor doi s-au exercitat de mai multe ori presiuni pentru a formula declaraţii compromiţătoare despre Traian Berbeceanu.

Litera a răspuns, iniţial, demersurilor iniţiate de cei trei inculpaţi şi a semnat declaraţii care îl incriminau pe Berbeceanu, despre care susţine că de cele mai multe ori nu le-a citit. Când cei trei anchetatori au ajuns în atenţia DNA, Cristian Litera a fost audiat în calitate de martor, prima dată în 9 aprilie 2014. ”Eram în arest la Alba Iulia şi într-o dimineaţă am fost dus la sediul DNA Alba Iulia, unde am fost cercetat de doi anchetatori, fiind întrebat dacă îmi menţin afirmaţiile date despre Berbeceanu date la DIICOT. Evident că le-am menţinut, aşa încât după ce am fost dus la arest am cerut să ajung la DIICOT la dl. Cean. I-am spus acestuia ca să ştie că se interesează şi DNA-ul de cauză. Dl. Cean mi s-a părut că s-a impacientat, eu cred că s-a speriat. De altfel, toţi ceilalţi de la DIICOT şi-au schimbat întreaga atitudine faţă de mine după acest moment, mai precis de la momentul în care dl. Berbeceanu s-a dus la DNA. Cunosc acest lucru pentru că eram pe arest şi ştiu când a fost scos dl. Berbeceanu. Schimbarea de atitudine s-a manifestat prin aceea că deşi erau iniţial duri în anchetă, ulterior lucrurile s-au schimbat şi eram audiaţi doar dacă erau prezenţi ofiţeri de poliţie. Ulterior dosarul a fost preluat de DIICOT ST. Am fost arestat în perioada 8-9 mai 2013 până în 24 mai 2014, iar apoi la domiciliu până în urmă cu trei săptămâni când mi s-a schimbat în control judiciar”, a afirmat interlopul din Hunedoara.

Cristian Litera a fost adus din nou la DNA în 24 aprilie, moment în care a recunoscut că a minţit. ”Declaraţia dată în 09.04.2014 nu corespunde adevărului, lucru pe care l-am comunicat la acel moment verbal, organelor de anchetă. Am cerut un timp de gândire până după Paşti pentru a mă consulta cu soţia mea, întrucât prin recunoaşterea adevărului am considerat că aceasta ar fi expusă unor riscuri, dat fiind faptul că este trimisă în judecată de D.I.I.C.O.T. Alba, înţelegerea noastră cu reprezentanţii D.I.I.C.O.T. fiind aceea de a recunoaşte faptele reţinute în rechizitoriu, în caz contrar spunându-mi-se că există riscul ca soţia mea să primească o pedeapsă cu executare. La întrebarea mea către procurorul Cean dacă soţia mea, nevinovată fiind, ar recunoaşte faptele, nu există riscul să ia totuşi pedeapsă cu executare, domnul procuror a afirmat, în prezenţa poliţistului P.: «crezi că nu avem atâta influenţă»?!”. În urma discuţiilor avute cu soţia mea, m-am hotărât să relatez adevărul cu privire la cele întâmplate în dosarul în care a fost reţinut şi arestat Berbeceanu”, a spus Litera în faţa procurorilor de la DNA.

Judecătorii de la ÎCCJ rezumă pe scurt atitudinea celor trei inculpaţi în raport cu persoana arestată Cristian Litera: ”Percepţia indusă voit de anchetatori martorului, cunoscând «punctele slabe» ale acestuia – soţie, copii, reprezintă un element extrem de important în obţinerea de către inculpaţi a declaraţiilor dorite. Mai mult, eliberarea după două luni nu a făcut decât să îi întărească convingerea că aşazisa sa «colaborare» a avut efectul dorit şi stabilit cu aceştia”.

Declaraţii ale lui Cristian Litera în faţa instanţei de judecată:



În momentul când am văzut că soţia mea este reţinută, în opinia mea pe nedrept, l-am rugat pe procurorul Cean să nu facă acest lucru pentru că le voi spune tot ceea ce ştiu despre ce am făcut eu, iar soţia mea nu avea nici o legătură. Nu s-a ţinut cont de acest lucru, am fost arestaţi pentru 30 de zile toţi patru, şi am vorbit cu dl. procuror să îi dea drumul soţiei mele că îi voi spune tot ceea ce ştiu. Acesta mi-a dat de înţeles că dacă ştiu să citesc printre rânduri, soţia mea va pleca acasă, iar eu să spun tot adevărul. Am făcut acest lucru, am colaborat cu organele de anchetă, am spus absolut tot ceea ce ştiam, ce făcusem eu, ceea ce ştiam şi despre alţii, i-am ajutat să dovedească unele lucruri care nu erau destul de bine probate, iar în urma acestei colaborări eu am primit o reducere de pedeapsă, pe care nu am cerut-o şi nici nu ştiam de ea, iar după ce am primit reducerea de pedeapsă, eu am continuat cu dezvăluirile, pentru că făcusem înţelegere şi orice eram întrebat eu trebuia să răspund corect.

La începutul interogatoriului am încercat să le spun domnilor anchetatori că nu sunt aşa cum spun dânşii, legat de grupul infracţional, dl. Berbeceanu mă cunoaşte şi dacă ar fi fost aşa sigur nu aş fi rezistat atât de mult. Au început să pună întrebări legat de dl. Berbeceanu, la început mai puţin, iar către finalul anchetei din ce în ce mai mult. M-au întrebat în ce fel am colaborat eu cu dl. Berbeceanu. Eu le-am spus lucrurile pe care le-am făcut, inclusiv că am fost martor sub acoperire la nişte dosare instrumentate de dânsul şi procurorii DIICOT.

Declaraţiile mele au fost făcute publice, astfel că mi-au «desenat o ţintă pe spate» pentru că nu se ştia identitatea mea în acele dosare. Am observat pe parcursul anchetei că s-a dorit să se vadă că dl. Berbeceanu m-a sprijinit pe mine şi pe Simota Alin, pe care l-au făcut lider de grup, urmând să i se impute toate aceste acuzaţii dlui Berbeceanu. Am fost de acord tacit la aceste lucruri, părtaş, pentru că orice lucru care nu era aşa cum trebuie, după cum mi-a spus şi dl. procuror Cean că dacă nu spun «adevărul» atunci soţia mea va mai sta în arest 30 de zile.

(…) De multe ori eram scos din arest şi ţinut în anchetă ore în şir, dădeam declaraţie la fiecare dosar verbal şi veneau în format scris a doua zi şi le semnam în birou la procuror fără să le citesc. Declaraţiile au fost şi înregistrate audio-video, o parte dintre ele, la început, care cuprindeau doar lucrurile făcute de mine şi nu aveau legătură cu Berbeceanu. Aveam interdicţie pe arest să mă văd cu soţia mea, iar singurul mod în care o puteam vedea era la sediul DIICOT, când mergeam să dau declaraţie, înainte să termin o aduceau şi pe ea să stau 30 de minute, şi în aceste condiţii nu citeam declaraţiile pentru a putea să stau cât mai mult de vorbă cu ea. Asta nu înseamnă că unele lucruri pe care eu le-am spus nu se regăsesc în acele declaraţii, chiar dacă ele au fost interpretate într-un anume fel, eu le-am spus.

Despre dosarul în ansamblu, judecătorii de la ÎCCJ afirmă că ”doar una dintre versiunile prezentate de către Ministerul Public poate avea o susţinere faptică ce corespunde adevărului judiciar: ori Berbeceanu Traian a fost acuzat pe nedrept, ori Berbeceanu Traian a comis fapte penale. Ambele versiuni sunt excluse, iar concluzia rămâne aceeaşi chiar dacă se are în vedere împrejurarea că în faptele lui Berbeceanu Traian ar fi implicate şi alte persoane”.

În final, Traian Berbeceanu a fost achitat iar cei trei inculpaţi care au lucrat la dosarul împotriva sa au primit pedepse cu executare: Ioan Mureşan a fost condamnat la 7 ani de închisoare, Alin Muntean a primit 5 ani după gratii, iar Nicolaie Cean a fost condamnat la 3 ani de detenţie. Aceştia nu au recunoscut acuzaţiile aduse şi au precizat că sunt nevinovaţi. Dosarul va intra în cea de-a doua etapă, urmând să ajungă în apel, tot la o instanţă de la ÎCCJ. O decizie definitivă va fi pronunţată cel mai devreme în 2018.