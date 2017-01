VIDEO Bradul „conectat“ la cartier. Cum funcţionează invenţia care se aprinde în funcţie de zgomotele din jur

Bradul este unic în felul său şi reacţionează la tot ce se întâmplă în împrejurimi. Dacă trece o maşină sau latră un câine, bradul atârnat pe casă reacţionează, becurile pâlpie şi culorile se schimbă în funcţie de intensitatea şi caracterul zgomotului. Pentru că au terminat de ”împodobit” bradul electronic abia în 30 decembrie, după două săptămâni de muncă, cei doi s-au gândit să-l lase pe casa din Cluj Napoca şi după sărbători, pentru a putea fi văzut de oricine este interesat.

”Discutând, din idee în idee, am hotărât să îmbrăcăm bradul în LED-uri programabile şi să îi punem un microfon undeva pentru ca bradul să beculească în diferite feluri şi culori în funcţie de ce se întâmplă în jurul lui, în cartier. Am găsit şi un colţ bun al casei, unde avem câte un balcon la fiecare etaj şi dedesubt uşa garajului, cu vedere foarte bună şi din stradă şi cu potenţial mic să încurce lumea. Ce aveam acuma nevoie să facem este să găsim o metodă deşteaptă să luăm cei 25 de metri de benzi de led-uri, să îi protejăm cumva de umiditate şi de vânt şi să le transformăm într-un brad stilizat, suspendat undeva în dreptul unuia dintre balcoanele superioare. Super. Dar cum?”, povesteşte Andrei Avram.





Totul a fost proiectat matematic. Un prieten de-al lui Andrei a calculat cum ar trebui să arate spirala ca să consume cei 25m de led-uri, să se încadreze în înălţimea dintre balcoane şi să aibă nişte proporţii care să ajute la designul general de brad. Concluzia a fost că la lăţimea maximă de 1.5 m (diametru) şi desfăşurarea pe înălţime de 2.5m, cu 10 bucle ale spiralei, bradul ajunge la aproape de 25m. Pe blogul său, Andrei Avram a descris întreaga procedură tehnică destul de complicată prin care bradul a ajuns de la un desen, pe casă. Practic, pe baza articolului (un mic tutorial, de fapt) cineva priceput ar putea să-şi facă propriul brad, deşi aplicaţiile unui asemena mecanism ar putea fi mult mai largi.





”După ce am ridicat toată treaba am prins-o de balcon, ceea ce aveam acum în faţa ochilor era comparabil mai repede cu ce se întâmplă cu un ghem de lână după ce ajunge pe mâna unei pisici decât o treabă matematică rezultată în urma unor calcule precise… A urmat un moment de-ăla de deznădejde şi la mine şi la Andrei Candale şi, deşi nici unul nu am spus nimic, am fi fost în stare să îi dăm foc atunci şi să plecăm acasă. Ce se întâmplase era că unele din ancoraje se desprinseseră de pe cadrul de sus, ceea ce nu era foarte tragic, dar multe din ancoraje se deplasaseră pe lungimea furtunului. Cu un pic de noroc şi un pic de atenţie, am reuşit să aducem cam 60% din ancoraje pe poziţii acceptabile, chiar dacă nu pe poziţiile originale, încât să avem o arătare care să semene cu un brad”, spune Andrei Avram.





Rezultatul a fost mai frumos decât se aşteptau: spirala arată mai ”natural” decât ar fi arătat cea perfectă, matematică. Cartierul e suficient de liniştit ca atunci când latră câinele vecinului, bradul să lumineze în tandem cu lătratul lui. Strada e în pantă, aşa că maşinile ambalate să urce panta fac şi ele braduţul să danseze. Şi, desigur, orice uşă / portieră trântită, artificiile şi petardele de anul nou, conversaţiile de pe stradă … ”În concluzie, bradul nostru este „conectat la cartier”, aşa că dacă vreţi să-l testaţi vă (mai) aşteptăm săptămâna asta să urlaţi la el în Cluj, la intersecţia străzilor Eftimie Murgu şi Mikszáth Kálmán. Faceţi voi zgomot, că-l vedeţi unde e…”, îşi încheie Andrei povestea de pe blogul propriu.

Andrei Avram este şi cercetaş fiind preşedintele Centrului local ”Axente Sever” din Alba Iulia. Tânărul în vârstă de 30 de ani este şi vicepreşedinte la nivel naţional al organizaţiei ”Cercetaşii României”.