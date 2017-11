Cum funcţiona reţeaua de trafic de droguri de la clubul Habitat din Alba Iulia. Procurorii au descoperit peste 270 de tranzacţii cu cannabis

Zeci de tineri, mulţi dintre aceştia minori, au cumpărat şi consumat cannabis de la traficanţi. M. Mihai Alexandru a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de – deţinere, vânzare, oferire de droguri de risc, fără drept (159 acte materiale) şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. C. Matei a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere şi vânzare de droguri de risc (115 acte materiale). Potrivit decizie din 20 septembrie 2017, primul a primit 1 an şi 9 luni de închisoare cu executare, iar al doilea a fost condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare. Decizia a fost contestată de cei doi, iar dosarul va ajunge la Curtea de Apel.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în fapt, că în perioada 2014-2015 M. Mihai Alexandru a comercializat droguri de risc, anume cannabis, către diferite persoane din Alba Iulia şi din localităţi învecinate, la preţul de 50-70 lei/gram. În acest sens, tânărul cumpăra drogurile de la numitul B. Marin şi apoi le vindea diferitelor persoane interesate, întâlnindu-se cu acestea fie în locul indicat de cumpărător, fie în parcarea barului „Studio” (fost Habitat) din Alba Iulia, local administrat de el. Anchetatorii au identificat mai mulţi martori care au cumpărat cannabis de la bărbat, unii chiar de 25 sau de 30 de ori la preţul de 50 de lei un gram. De asemenea, în rechizitoriu s-a mai reţinut că M. Mihai Alexandru a consumat cannabis de mai multe ori patru martori, fără a pretinde, în schimb, vreo sumă de bani.

”În data de 02.10.2015 inculpatul M. Mihai Alexandru s-a întâlnit pe raza localităţii Oarda de Jos, cu numitul (…) şi imediat după această întâlnire, a fost oprit în trafic de către organele de poliţie, iar în urma controlului efectuat asupra autoturismului au fost găsite: o pungă din material plastic, transparent, care conţinea fragmente vegetale uscate, de culoare verde-oliv, o bucată de hârtie cu inscripţia „ Disaronno” în care se aflau fragmente vegetale de culoare verde-oliv şi fragmente vegetale mărunţite, de culoare maro şi un cântar electronic de culoare neagră. Tot în data de 02.10.2015, la percheziţia domiciliară efectuată în locuinţa inculpatului M. Mihai Alexandru, au fost găsite un dispozitiv de mărunţit tip grinder, de culoare vişiniu şi un dispozitiv pentru fumat, tip bonc, din sticlă. Analizele de laborator efectuate ulterior au relevat că pe cântarul electronic, pe dispozitivul tip grinder şi pe dispozitivul pentru fumat ridicate de la inculpat s-a pus în evidenţă THC, iar fragmentele vegetale găsite în autoturismul inculpatului M. Mihai Alexandru, în cantitate brută de 105,4 grame, respectiv 1,3 grame conţin THC – tetrahidrocanabinol, substanţă psihotropă, biosintetizată de planta cannabis”, se afirmă în motivarea de la Tribunalul Alba.

În ceea ce-l priveşte pe C. Matei, în rechizitoriu se reţine că aceasta, în perioada 2014-2015 a cumpărat cannabis de la M. Mihai Alexandru şi ulterior l-a comercializat către diferite persoane din Alba Iulia, la preţul de 50-60 lei/gram. Şi în cazul acestuia au fost identificaţi mai mulţi martori, printre care şi doi minori, care au cumpărat cannabis, unul dintre aceştia plătind în total 2.000 de lei pentru 40 de tranzacţii. Tot cu privire la C. Matei, în rechizitoriu se mai menţionează că în data de 2 octombrie 2016, cu ocazia percheziţiei efectuate la locuinţa acestuia, s-au găsit mai multe fragmente vegetale mărunţite, de culoare verde-oliv şi un dispozitiv de mărunţit tip grinder (râşniţă). Ulterior, analizele de laborator au stabilit că atât pe dispozitivul susmenţionate cât şi pe fragmentele vegetale, s-a evidenţiat THC-tetrahidrocannabinol, fără ca inculpatul să fie consumator de cannabis.

”(…) Raportat la numărul mare de acte materiale - 159 - reţinut în ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 precum şi la antecedentele penale ale acestui inculpat - condamnat în 2007 de Tribunalul Timiş tot pentru acelaşi gen de infracţiuni, Tribunalul constată că pedeapsa iniţială nu şi-a atins scopul, astfel că nu se poate alege altă modalitate de executare decât detenţia”, se suţine în motivare, în raport cu pedeapsa cu executare decisă în privinţa lui M. Mihai Alexandru.

”(,,,) Raportat la gradul de pericol social al infracţiunii, analizat prin prisma faptului că inculpatul C. Matei a vândut în mod repetat droguri de risc chiar şi unor minori, precum şi raportat la împrejurarea că a ales să-şi obţină veniturile necesare traiului său din exploatarea viciului unor semeni de-ai săi, în loc să desfăşoare o activitate lucrativă licită, Tribunalul apreciază că pentru atingerea scopului pedepsei aplicate, (coerciţie şi prevenţie), este necesară detenţia”, se afirmă în document în ceea ce priveşte pedepasa decisă pentru cel de-al doilea tânăr. Alţi doi tineri care au colaborat cu cei doi în activitatea infracţională au recunoscut faptele, au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu procurori DIICOT şi au primit închisoare cu suspendare sub supraveghere.