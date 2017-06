Condamnare la închisoare cu suspendare pentru un tânăr din Sebeş acuzat de trafic de droguri

Un tânăr din Sebeş, implicat într-un dosar de trafic de droguri, a fost condamnat definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare. Silviu Pleşa a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Decizia definitivă a fost pronunţată în 15 iunie 2017. Instanţa a admis apelul Parchetului şi a dispus majorarea pedepsei complementare la care a fost condamnat iniţial, de la 1 an, la 2 ani. ”Dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul Pleţa Silviu, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice şi Judiciare. Dispune distrugerea cantităţii de 109,4 g fragmente vegetale confiscate de la inculpat”, se afirmă în minuta sentinţei. Tânărul a fost condmanat la 1 an şi 6 luni pentru deţinere de droguri de risc fără drept, respectiv 2 ani pentru intruducere în ţară de droguri de risc fără drept. În final, prin contopiere, a rezultat pedeapsa de 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani

Tânărul a fost cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia într-un dosar de trafic de droguri deschis în 2015, alături de alţi trei inculpaţi: Mihai Alexandru Mârza (patronul fostului bar ”Habitat”, actualul ”Studio”, din Şanţurile Cetăţii Alba Carolina), Matei Coman şi Marin Boar, ultimul din Daia Română. Aceştia au fost reţinuţi în data de 3 octombrie 2015, iar instanţa de judecată a descis plasarea în arest la domiciliu a primilor trei inculpaţi, în timp ce Silviu Pleşa a fost pus sub control judiciar. Marin Boar a recunoscut şi el faptele şi a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Decizia în cazul acestuia a fost pronunţată în 15 mai 2017, la Tribunalul Alba, fiind condamnat la 1 an şi 9 luni de închisoare cu suspendare pentru deţinere de droguri. Ceilalţi doi inculpaţi nu au recunoscut infarcţiunile de care sunt acuzaţi şi vor fi judecaţi în procedura normală.