Comuna din Alba unde copiii îi învaţă pe adulţi să colecteze selectiv gunoiul

”Patrula Eco” din Ciugud este formată din 110 copii care au învăţat la şcoală despre colectarea selectivă, iar apoi au mers din gospodărie în gospodărie, prezentând oamenilor beneficiile economice ale acesteia. Ei au fost îmbrăcaţi cu tricouri şi şepcuţe verzi şi au împărţit pliante cu informaţii despre colectarea selectivă.

Primarul Gheroghe Damian spune că ideea a putut fi pusă în practică abia acum când noul operator de salubritate poate colecta deşeurile pe două fracţii. Astfel, peturile, hârtia şi cartonul pot fi colectate separat de restul deşeurilor.

”Ne-am dori să mai facem încă un pas european în comuna noastră şi să provocăm cetăţenii comunei Ciugud să colecteze selectiv. Cu noul operator am găsit înţelegerea şi deschiderea în aşa fel încât să-i convingem pe oameni că merită să colecteze selectiv. Am decis să facem acest lucru cu copiii pentru că ei sunt viitorul şi sunt cei mai buni vectori de imagine. Întotdeauna adultul e foarte sensibil la ceea ce îi spune copilul, nepotul sau şcolarul. Am avut o sesiune teoretică în cadrul săptămânii Şcoala Altfel în care toţi copiii de la şcoală au participat la un curs în care li s-a explicat ce înseamnă colectare selectivă, cum se colectează selectiv şi care sunt efectele bune. Apoi le-am explicat copiilor de ce este important să colectăm selectiv şi unde putem ajunge dacă fiecare familie din Ciugud face acest lucru”, a spus primarul Gheorghe Damian.

Reprezentanţii primăriei Ciugud au explicat că operatorul de salubritate care depozitează selectiv va avea un preţ mai mic de plătit la rampa de gunoi, iar astfel va scădea şi tariful persoanelor fizice şi juridice din comunitate. Deocamdată, tariful plătit de fiecare locuitor este de 8 lei, mai mic cu 4 lei faţă de cel anterior. Sunt scutiţi de la plata taxei de salubritate copiii până la 18 ani şi studenţii.

Luna viitoare, ”Patrula Eco”, împreună cu primăria, va împărţi familiilor unităţi de compostare individuală a deşeurilor biodegradabile. ”Fiecare familie care doreşte va primi un recipient unde va depozita gunoiul biodegradabil, ceea ce înseamnă că nu îl va mai scoate în stradă să-l ducă gunoierul. Ne gândim să încurajăm inclusiv să mergem până la taxă de salubritate zero, pentru familiile care fac această operaţiune”, a mai spus primarul din Ciugud.

Judeţul Alba se confruntă cu o criză în domeniul depozitării deşeurilor, în condiţiile în care nu mai este posibil transportul gunoiului în Sibiu, la halda de la Cristian. Operatorul care efectuează serviciul în Alba Iulia şi Ciugud va transporta şi depozita deşeurile la Tîrgu Jiu.