Ce înseamnă pentru Alba complexul de golf de 15 milioane de euro inaugurat la Ciugud: turism internaţional, locuri de muncă, bani la bugetul local

Ceel 15 milioane de euro investite în complexul de golf, care cuprinde terenul cu cel mai lung parcurs din Europa (735 de metri), restaurant, spaţii de cazare şi ale obiective, vor avea o contribuţie importantă la dezvoltarea zonei. Deşi resortul are tot ce-i trebuie unui teren de golf, omul de afaceri Ioan Popa, investitorul care l-a construit, are deja în plan să îl extindă cu alte spaţii pentru care a cumpărat deja terenul. Complexul a fost inaugurat sâmbătă, 14 octombrie, la eveniment fiind prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.

„Vom avea un pavilion cu 300 de locuri unde se vor ţine evenimentele după competiţiile de golf, probabil că vom mai face şi alte vile. Pe terenul de golf se va putea juca de la primăvară. Suntem în discuţie cu PGA cu Asociaţia Europeană a Golfului şi am vrea să-l introducem într-un turneu. Eu ştiu că ei vor ca fiecare ţară să aibă un turneu şi să-l introducă circuit, sper să fim noi cei care facem treaba asta”, spune Ioan Popa. Complexul a fost construit pe o durată de aproximativ doi ani de zile, designul purtând semnătura unei întregi echipe de profesionişti atât din ţară, cât şi din străinătate. Ioan Popa a completat că a creat până acum 50 de locuri de muncă şi că numărul acestora va creşte în perioada următoare. Omul de afaceri a mai spus că a ales să construiască la Ciugud pentru că aici a găsit un ”primar destupat la minte, care a fost de acord, a fost hotărât” şi care a concesionat o parte din teren către compania acestuia.





Familia Popa şi preşedintele Klaus Iohannis la inaugurarea complexului de golf

Investiţia din satul Teleac a determinat cel puţin dublarea preţului terenului în această zonă. „Este practic un vis frumos, un vis şi o investiţie care va schimba, sperăm noi în curând, drumul acestei comunităţi. Va schimba categoric în bine”, spune primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian. Acesta spune că prin această investiţie nu doar se vor crea noi locuri de muncă. „Satul Teleac va fi pus pe harta lumii, a terenurilor de golf de excepţie. Este cel mai frumos şi cel mai spectaculos teren de gold din Sud-Estul Europei şi asta spune foarte multe”, a completata primarul. Gheorghe Damian crede că este nevoie de curaj şi de dovada unui parteneriat serios pentru a fi ales pentru o astfel de investiţie: ”Nu aş vrea să fiu lipsit de modestie dar cred ca a găsit în administraţia de la Ciugud un partener serios, curajos, pentru că în ziua de astăzi, să pui la dispoziţie un teren de 60 de hectare de păşune trebuie să ai şi curaj”.

Complexul deţine 15 vile cu destinaţia spaţii de cazare

Legat de reacţia oamenilor din comunitate la aflarea veşti că păşunea va fi transformată în teren de golf, Damian spune că au fost puţini reticenţi însă după ce au văzut ce s-a realizat, acum „sunt mândri că în satul Teleac a apărut o astfel de oază de relaxare, că numele satului lor este astăzi atât de pronunţat de oamenii care joacă golf şi nu numai. „Pentru bugetu comunei această investiţie înseamnă foarte mult. Gândiţi-vă ce înseamnă 15 milioane de euro impozitaţi cu 1%, aşa cum spune codul fiscal. Dar dincolo de beneficiile bugetare, trebuie să ne gândim că este încă o investiţie, alături de zona industrială, care face face ca şomajul în zona Ciugud să fie zero, care face ca bunăstarea oamenilor să crească”, a mai declarat primarul. Comuna Ciugud va încasa anual din impozitele ce vor fi plătite la bugetul local cel puţin 150.000 de euro.

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian

Un beneficiar al investiţiei de la Teleac va fi şi municipiul Alba Iulia, aflat la o distanţă de 10 minute de complexul de golf. Întrebat despre importanţa acestui obiectiv turistic şi sportiv pentru Alba Iulia, primarul Mircea Hava spune că oraşul are de câştigat aşa cum şi complexul beneficiază de ceea ce are de oferit oraşul. Pentru a pune în valoare şi mai mult această zonă a judeţului, primarul are deja o întâlnire cu fondatorii resortului pentru a gândi o metodă de a unifica cele două obiective.





„Alba Iulia are ce câştiga din această investiţie pentru că şi Alba Iulia are ce arăta şi împreună putem să arătăm şi să facem lucruri deosebite. Se vorbeşte de Cealaltă Capitală şi acum vă dezvălui un lucru care nu este un secret. Cu domnul Popa şi Teodora, poate chiar săptămâna viitoare ne vom întâlni ca să discutăm despre acest lucru care trebuie tratat împreună. Toate lucrurile trebuie să intre într-o chestiune rotundă care să facă bine la toată lumea pentru că asta a fost ideea, să ne dezvoltăm, să ne ridicăm şi să intrăm mult mai tare în rândul lumii. Eu zic că şi faptul că a fost inaugurat astăzi (nr. Theodora Golf Club) este un lucru deosebit, în special pentru această zonă pentru care va începe următoarea sută de ani altfel în alte zone din România”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava.

Terenul de golf are cel mai lung traseu din Europa