Aventura unui preot din Transilvania în America: strămoşul românilor din diaspora s-a împrietenit cu Benjamin Franklin

Astfel se face că, în iarna dintre anii 1747 şi 1748, Samuel Damian a fost oaspetele savantului Benjamin Franklin, căruia preotul exotic din Europa de Est i-a lăsat o impresie profundă, cum a mărturisit de altfel în mai multe scrisori adresate ulterior unui prieten de-al său. Au conversat doar în limba latină, pe care Damian o cunoştea în calitatea sa de preot ”al bisericii greceşti”.

”A vorbit şi a scris în latină foarte citeţ şi corect. Şi-a stabilit încă din ţara sa că va merge în jurul lumii, cât mai mult posibil pe uscat (...) Credea că i-ar folosi în călătoriile sale să ştie câte ceva despre electicitate. L-am învăţat să folosească tubul... Mi-a scris din Charleston că a trăit opt sute de mile de pe urma electricităţii; a fost cinstit cu mâncare, băutură şi haine. Ultima sa scrisoare către mine a fost, cred, din Jamaica... Sunt şapte ani de atunci”, i-a scris Franklin unui prieten de-al său. Această scrisoare i-a fost destinată lui John Lining şi poartă data de 18 martie 1755. Benjamin Franklin l-a cunoscut pe Damian în anul 1748.

Samuel Damian i-a mărturisit lui Franklin că vrea să se întoarcă în Transilvania prin Jamaica, Cuba, Mexic, Filipine, China, India, Persia şi Turcia. Potrivit lui Nicholas Chapman, Damian (sau Domien cum mai este cunoscut) i-a promis lui Franklin că îl va ţine la curent cu toate călătoriile sale, urmând să-i scrie din fiecare loc princ are trece. Aceasta l-a făcut pe Franklin să tragă concluzia că Samuel fie a murit pe drum, fie a fost închis în Noua Spanie (Mexico de astăzi). ”A fost, cum vezi, un caracter rar”, şi-a încheiat Franklin scrisoarea.

Benjamin Franklin

Potrivit lui Demetrius Dvoichenko-Marko, autorul lucrării „A Rumanian Priest in Colonial America”, publicată în The American Slavic and East European Review, este posibil ca Samuel Damian să fi căzut victimă iezuiţilor din Mexic, care n-ar fi văzut cu ochi buni activităţile ştiinţifice ale preotului şi l-ar fi închis într-o mănăstire. Autorul face şi o paralelă oarecum forţată cu Inochentie Micu-Klein, mort la Roma, departe şi el de Transilvania natală. Alte speculaţii spun că deşi nu se cunoaşte exact locul naşterii, Samuel Damian ar fi provenit cel mai probabil din Blaj, centru important al lumii greco-catolice din Transilvania. Demetrius Dvoichenko-Marko a fost un istoric american, despre care se susţine că în perioada 1943 - 1945, a fost spion sovietic în SUA.

Prezenţa lui Damian în America mai este confirmată şi de o serie de reclame pe care le-a plătit la sfârşitul anului 1748 (ultima fiind datată 26 decembrie) în South Carollina Gazette în care chema lumea să vadă ”minunatele lui experimente în domeniul electricităţii”. Prezenţa acestui preot în America a dat naştere unor controverse între cercetători. Există unii care spun că Samuel Damian a fost preot ortodox, pe când alţii cred că a fost greco-catolic. Neînţelegerea vine din faptul că Benjamin Franklin l-a numit ”a priest of the Greek Church”, cu referire la ritul ortodox, care însă poate fi interpretat şi ca fiind greco-catolic, plecând de la premisa că Franklin confunda cele două rituri.





Emigrant român în SUA

Samuel Damian plănuia să se întoarcă acasă şi, probabil, să îi înveţe pe cei apropiaţi lui tainele electricităţii şi cum o pot folosi în scopuri folositoare, aşa cum şi el făcuse. Despre faptul că se întreţinea din electricitate şi din experimentele pe care le făcea în diferite locuri vorbeşte şi un articol din The South Carolina Gazette, numărul din 24-31 octombrie 1748: ”După ce a călătorit timp de mai mulţi ani prin Europa, plecând din ţara de baştină, Transilvania, a studiat şi a făcut multe experienţe minunate despre electricitate şi propune să le arate în public în localul domnului Blythe din Broad Street, între orele 3 şi 5, după amiază, miercurea şi vinerea în timpul şederii sale în acest oraş; şi după dorinţă va servi pe doamne şi domni spre a arăta surprinzătoarele efecte ale electricităţii. Fiecare persoană lăsată spre a vedea acelaşi lucruri trebuie să plătească 20 de şilingi putând de asemenea să fie electrificată de către Samuilă Damian dacă doreşte”.

Benjamin Franklin (1706-1790) este una dintre cele mai cunoscute personalităţi din istoria Statelor Unite, diplomat, om de ştiinţă, inventator, filozof, profesor şi om politic. Franklin a organizat prima bibliotecă din America, a fost un inventator care a creat multe obiecte, care sunt indispensabile astăzi, printre care se pot menţiona ochelarii bifocali şi paratrăsnetul, şi i-a uimit pe oamenii de ştiinţă din toată lumea cu experimentele sale din domeniul electricităţii.