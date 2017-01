Aventura unei studente din Alba în China, în oraşul cu populaţie mai mare decât România

Bianca Popa se află în China ca urmarea unei burse de studiu primită cu ajutorul Institutului Confucius din Cluj-Napoca. Îndrăgostită de China, Bianca a ales şi la facultate să studieze la secţia Chineză-Engleză şi a avut, astfel, posibilitatea să aplice pentru bursă la Universitatea de Tehnologie Zhejiang din oraşul Hangzou. ”Bursa este pentru un semestru, mai exact 4 luni şi jumătate. Din păcate, deja am trecut de jumătatea perioadei petrecute în China, iar la începutul lunii februarie urmează să mă întorc acasă. Ceea ce studiez eu aici este limba chineză, exact ca la Cluj-Napoca, însă un nivel mai avansat şi mai alert. Practic, ceea ce fac eu aici este un curs de limbă pentru a-mi îmbunătăţi nivelul de cunoaştere a chinezei“, spune Bianca Popa.

Studenta din Alba susţine că a ajuns să aleagă Facultatea de Litere la recomandarea surorii sale. „În spatele deciziei mele de a alege chineza ca specializare se află «clişeica» poveste despre cum la finalul liceului mă aflam, ca majoritatea adolescenţilor de 18 ani, în situaţia să nu ştiu ce vreau să fac pe viitor. Datorită surorii mele, absolventă a Facultăţii de Litere, am ales aceeaşi facultate, însă profil diferit, ea având că specializare în norvegiană, iar eu alegând chineza“, afirmă tânăra în vârstă de 20 de ani.

Oraşul mai populat ca România

Bianca locuieşte şi studiează în oraşul Hangzhou, cu o populaţie de 21 de milioane de locuitori, din regiunea Zhejiang. Numele oraşului a devenit mult mai cunoscut de către europeni după luna septembrie, când aici a avut loc Summit-ul G20. Insă pentru chinezi Hangzhou este unul dintre cele mai mari şi importante oraşe ale Chinei.

„Nu ştiu exact cum l-aş putea descrie, tradiţional, modern, mai degrabă aş spune că este o combinaţie a celor două părti. Pentru mine e perfect, e casa mea nu doar pe hârtie, ci şi în sufletul meu“, susţine Bianca Popa. Tânăra cu siguranţă nu este singurul român din acest oraş. „Cred că acesta este primul an în care un număr mai mare de studenţi români, adică 30, se află în Hangzhou, la universitatea unde studiez eu. Existând mai multe şcoli, cu siguranţă suntem mult mai mulţi, însă nu ştim toţi de existenţa celorlalţi“, mai spune studenta din Teiuş.

Ea mai susţine că i-a fost foarte greu cu trecerea de la civilizaţia din România la cea din China. „Schimbarea este una pe care e foarte greu să o descrii. Mi-a fost greu, foarte greu, însă ştiam care este scopul meu aici şi totodată am devenit intrigată de ţara care urmă să-mi fie casă pentru aproape jumătate de an şi mai ales de oamenii pe care acum, pot spune cu sinceritate, îi consider familia mea, naţia mea. Diferenţele între ţara noastră şi China sunt imense, de la cele mai banale lucruri, cum ar fi pâinea, care aici este dulce, la cele mai complexe, comportamentul lor, modul lor de a gândi, totul este extrem de diferit“, afirmă Bianca.

Atracţie pentru chinezi

Pentru că este blondă, aceasta a devenit un punct de atracţie pentru chinezi. „Cea mai interesantă chestie a fost să mă obişnuiesc cu reacţia lor când mă vedeau, eu având părul blond, ceea ce este foarte rar întâlnit aici. Mă opreau oamenii pe stradă, în autobuz, în diferite localuri pentru a-mi face poză, pentru a mă atinge, în special părul“, susţine Bianca Popa.

Studenta s-a obişnuit şi cu mâncarea. „M-am adaptat destul de repede, mi-am găsit locurile unde îmi place mâncarea, unde seamănă destul de mult cu cea românească. Chinezii sunt nişte bucătari excepţionali, pană şi cei de pe stradă, de la diferite tarabe, doar urmărindu-i poţi să-ţi dai seamă cu cât drag şi pasiune gătesc un banal orez, pentru ei asta fiind o artă. În China sunt o mulţime de lucruri de făcut, de vizitat, de cunoscut, încât timpul zboară şi nu e suficient. Pe lângă locurile care pot fi vizitate aici, în Hangzhou, sunt o mulţime în afară oraşului, cel mai recent pentru mine fiind oraşul Shanghai, un loc de vis, mult mai modern decât Hangzhou-ul şi unde m-am simţit mai mult în China decât oriunde altundeva“, spune studenta.

Deşi este în anul al II-lea de facultate, Bianca Popa este încă la început cu învăţarea limbii chineze. Vrea ca la finalul facultăţii să ştie cât mai bine una dintre cele mai vorbite limbi de pe Pământ. Tânăra nu s-a decis, încă, ce va face după încheierea studiilor, dar afirmă că se va întoarce cu siguranţă în China: „Nu pentru totdeauna, nu mi-aş dori să locuiesc pentru vecie aici, însă, după ce am gustat din savoarea Chinei, nu aş putea să trăiesc fără ea“.





Arbitru de fotbal în liga a V-a

Pe lângă ţara asiatică, Bianca mai are o pasiune originală: fotbalul. Şi pentru că îi place acest sport, s-a făcut, de trei ani, arbitru de fotbal. Tânăra este arbitru în cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba şi arbitrează meciuri în linga a V-a, în special la juniori. „Mereu mi-au plăcut lucrurile care în principiu sunt pentru bărbaţi, iar lumea crede că o femeie nu le poate face“, astfel descrie studenta decizia de a se face arbitru. Mai spune că nu a avut probleme cu jucătorii, singurele aprecieri ale acestora la adresa modului cum arbitrează fiind doar „vorbe“.