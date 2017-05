Activitatea sălii de nunţi din Alba Iulia unde peste 20 de persoane au acuzat probleme digestive, suspendată de DSP

”DSP Alba a luat măsura interzicerii desfăşurării oricărei activităţi de alimentaţie publică şi colectivă în sala de evenimente şi a interzis folosirea personalului care a preparat şi servit masa în noaptea de sâmbătă spre duminică. Totodată, 16 angajaţi care au preparat şi servit masa au fost convocaţi, marţi, de către inspectorii DSP, la laborator, în vederea recoltării de exudat faringian şi examen de coprocultură. Aceste măsuri au fost dispuse până la finalizarea anchetei şi primirea rezultatelor probelor de laborator recoltate pentru a nu exista alte incidente”, se afirmă într-un comunicat de presă al instituţiei.

Tatăl miresei, a declarat, luni, la spital, că ia în calcul să-i acţioneze în instanţă pe patroni. Acesta a spus că nunta a avut loc la Mercur Select din Alba Iulia. ”Eu mă simt bine, am mâncat ceva, dar puţin. Adevărul e că nu am mâncat aperitivele şi s-ar putea să fie şi de la acelea. Pe nănaşa o duce acum cu Salvarea la secţia de boli contagioase. La fata mea nu îi e totuna, i s-a făcut rău când a văzut atâta lume la spital, vedem ce se întâmplă în continuare şi aşteptăm probele. Eu nu am făcut nunta să aduc oamenii la spital. Voi face plângere, poate ajungem şi la Tribunal”, a spus Traian Nemeş din localitatea Benic, citat de ziarulunirea.ro

De asemenea, unul dintre invitaţi a declarat că se simte rău de duminică seara. ”La nuntă a fost foarte frumos, dar problemele au apărut după. Aseară şi azi-noapte m-am simţit foarte rău, greţuri, vărsături, scaune şi dureri de cap groaznice. Am mâncat tot ce s-a dat la nuntă. Aperitive, ciuperci cu cordon bleu, ciorbă, friptură, cam tot ce a fost”, a spus nuntaşul. Şeful Unităţii de Primiri Urgenţe din Alba Iulia, Aurel Crişan, a declarat că la spital au ajuns atât copii cât şi adulţi, în acest caz fiind vorba de o suspiciune de toxiinfecţie alimentară. Peste 20 de persoane s-au prezentat la spital.





Firma Mercur SRL deţine patru săli de nunţi în Alba Iulia cu o capacitate de 1.300 de locuri. Sala unde a avut loc incidentul, Mercur Select, are o capacitate de 350 de locuri. Societatea mai administrează sala de nunţi Pavilion, cu o capacitate de 550 de persoane, situată în complexul hotelier Allegria, amplasat lângă DN1, între Alba Iulia şi Sebeş.