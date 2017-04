UnVinPeZi.ro lansează Clubul Pasionaţilor de Vin - gazda vinurilor premium, la cele mai bune preţuri online

Cele două proiecte sunt acum completate de lansarea unui club al iubitorilor de vin, unde aceştia se pot bucura de privilegii cum ar fi: transport gratuit la orice comandă, posibilitatea de a achiziţiona mai mult de 24 sticle, posibilitatea de a rezerva şi grupa comenzile pentru livrare şi multe alte beneficii, menţionate mai jos.



Membrii pot alege între a plăti o taxă lunară sau una anuală, cea de-a doua opţiune aducându-le, pe lângă un discount de 20%, şi un cadou constând:

a) într-o sticlă de BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2010, Fattoria dei Barbi, 94 puncte Parker, în valoare de 227 de lei;

b) sau o sticlă de GUIDALBERTO TOSCANA IGT 2011, Tenuta San Guido, 92 puncte Parker, în valoare de 185 de lei;

c) plus încă minim alte 3 sticle de vin pe parcursul unui an.

UnVinPeZi.ro are un concept unic de vânzare pe piaţa din România – oferă zilnic un singur tip de vin, într-o cantitate limitată şi la un pret excepţional. Pe de altă parte, VINOmetru.ro, un serviciu UnVinPeZi.ro este un alt proiect care dă şansa celor de acasă să descopere vinuri noi şi să se bucure de etichetele favorite, principalul diferenţiator fiind implicarea utilizatorilor în scăderea preţului pentru vinul aflat la ofertă.

Cine se poate înscrie în Club?

Oricine este pasionat de vinuri şi doreşte să cumpere online vinuri româneşti şi internaţionale de calitate ridicată, apreciate de specialişti şi atent selecţionate de o echipă cu experienţă, beneficiind în acelaşi timp de avantajele unui club exclusivist.

Înscrierile se fac pe club.unvinpezi.ro, acolo unde utilizatorii îşi fac cont pentru a intra în Club (sau se loghează cu contul de pe www.unvinpezi.ro sau www.vinometru.ro, în cazul în care deţin unul).

Toate beneficiile înscrierii în Clubul Pasionaţilor de Vin sunt:

1. Transport gratuit indiferent de numărul de sticle comandate

2. 20% discount la abonamentul de 1 an

3. O sticlă cadou pe an (de min. 90 de puncte Parker)

4. Încă min. 3 sticle de vin cadou pe an

5. Preview săptămânal pentru vinurile listate în următoarele 3 zile pe ambele siteuri www.unvinpezi.ro si www.vinometru.ro

6. Posibilitatea de a achiziţiona mai mult de 24 sticle/comandă

7. Posibilitatea de a rezerva şi grupa comenzile pentru livrare

8. Wines by request - Posibilitatea de a solicita un vin preferat pentru achiziţie, chiar dacă acesta nu face parte din ofertă

9. Preview punctual pentru ofertele cu stoc limitat, cu opţiunea de rezervare

10. O invitaţie dublă la evenimentul anual cu degustare "Best of Unvinpezi”

11. Notificări cu oferte speciale la vinuri cu adaos minim

Clubul Pasionaţilor de Vin este deţinut de Apropo de Ecommerce, compania care deţine 4 proiecte de e-commerce dedicate unor pasiuni ale consumatorilor, cele 3 menţionate mai sus şi www.cutiacucafea.ro

Toate proiectele companiei se adresează iubitorilor de gusturi bune care apreciază calitatea atât a produselor prezente în ofertă, cât şi a serviciilor oferite de platformele pe care acestea sunt găzduite.