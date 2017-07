Secretele oamenilor persuasivi, dezvăluite de un celebru expert în domeniu: cum reuşesc unele persoane să obţină tot ce îşi doresc

Fie că reuşiţi să vă convingeţi şeful că meritaţi o mărire sau să-l faceţi pe cel mic să se spele pe mâini înainte de fiecare masă, persuasiunea este o abilitate esenţială în viaţa fiecăruia. Persoanele persuasive au o putere neobişnuită de a-i face pe ceilalţi să fie de acord cu modul lor de a gândi şi de a privi lucrurile.

Armele lor secrete sunt asemănătoare, iar celebrul scriitor Travis Bradberry* a dezvăluit pentru The Huffington Post câteva trucuri pe care oamenii extrem de convingători le folosesc în avantajul lor.

*Travis Bradberry este un scriitor recompensat cu mai multe premii pentru best seller-ul „Emotional Intelligence 2.0“, tradus în peste 25 de limbi, şi co-fondatorul TalentSmart - o firmă de consultanţă care lucrează pentru companii de top din întreaga lume. Bradberry susţine discursuri pentru corporaţii precum Intel, Coca-Cola şi Microsoft şi semnează articole în publicaţii prestigioase precum Forbes, The Wall Street Jurnal şi The Washington Post.

Îşi cunosc interlocutorii

Persoanele persuasive îi analizează foarte bine pe cei pe care încearcă să-i convingă de ceva şi folosesc cunoştinţele dobândite pentru a le vorbi pe înţelesul lor. Indiferent că folosesc un ton domol când vorbesc cu o persoană timidă sau o energie uşor agresivă pentru o discuţie cu o persoană temperamentală, aceste subtilităţi îi ajută enorm pentru a-i convinge pe ceilalţi să cadă de acord cu tine. Această capacitate însă necesită un grad ridicat de conştientizare socială.

Nu sunt insistenţi

Persoanele persuasive îşi prezintă ideile în mod asertiv şi arată încredere în propria persoană, fără a fi agresive sau insistente. Oamenii convingători nu solicită prea multe şi nu-şi susţin poziţiile cu vehemenţă, pentru că sunt conştienţi de faptul că subtilităţile reprezintă cartea câştigătoare. În loc să fii agresiv, impacientat şi nerăbdător, mai bine te-ai concentra pe a fi încrezător şi calm. Trebuie să realizezi că dacă ideea ta este într-adevăr una bună, oamenii o vor agrea dacă le oferi timpul necesar, dacă insişti însă o vor refuza din start fără drept de apel.

Folosesc un limbaj al corpului pozitiv

Trebuie să înveţi că modul în care comunici este de multe ori mai important decât ceea ce comunici. Iar dacă eşti conştient de gesturile, expresiile şi tonul vocii îi vei convinge pe ceilalţi să te asculte. Folosirea unui ton entuziast, fără a-ţi ţine braţele încrucişate, păstrarea contactului vizual şi înclinarea corpului în faţă, către interlocutor, toate acestea sunt forme de limbaj pozitiv al corpului pe care oamenii convingători le folosesc pentru a obţine ce-şi doresc.

Sunt clari şi concişi

Persoanele persuasive sunt capabile să-şi comunice ideile rapid şi clar. Când aveţi o înţelegere fermă cu privire la subiectul despre care vorbiţi, este distractiv şi uşor de explicat celor care nu-l cunosc. O bună strategie este să cunoşti atât de bine subiectul abordat încât să-l poţi explica şi pe înţelesul unui copil.

Sunt autentici

A fi autentic şi sincer este esenţial pentru a fi convingător. Nimănui nu-i place un fals. Oamenii gravitează în jurul persoanelor autentice pentru că ştiu că pot avea încredere în acestea. E greu să crezi pe cineva când nu ştii cine este şi ce simte cu adevărat. Persoanele persuasive ştiu cine sunt şi au încredere în propria persoană suficient încât să fie confortabile în pielea lor. Concentrându-te pe ce te motivează şi te face fericit, devii o persoană mult mai interesantă şi mai convingătoare decât dacă încerci să câştigi oameni de partea ta prefăcându-te că eşti persoana pe care şi-o doresc ei să o vadă.

Acceptă punctul de vedere al celorlalţi

O tactică extrem de puternică de persuasiune este să accepţi părerea celorlalţi şi să accepţi că se poate întâmpla ca argumentul tău să nu fie perfect. Acest lucru arată că eşti o persoană deschisă şi dispusă la ajustări şi nu una care se încăpăţânează să susţină că toţi ceilalţi greşesc şi tu ai dreptate. Trebuie să-ţi doreşti ca interlocutorii tăi să simtă că le vrei binele, aşa că încearcă să foloseşti în discuţie fraze precum „înţeleg la ce te referi“ sau „are sens ceea ce spui“. Aceste afirmaţii arată că şi asculţi activ, nu doar încerci să-ţi impui punctul de vedere. Persoanele persuasive permit altora să aibă dreptul la propriile opinii şi le consideră valabile. Fac acest lucru ca o dovadă de respect, ceea ce le sporeşte şansele ca cealaltă persoană să le ia în considerare propunerea.

Adresează întrebări bune

Cea mai mare greşeală pe care oamenii o fac când vine vorba de o discuţie este că nu reuşesc să-i asculte pe ceilalţi pentru că se concentrează asupra a ceea ce urmează să spună sau la modul în care vor fi afectaţi de ce spune celălalt. Cuvintele se aud, însă sensul se pierde. O modalitate simplă de a evita acest lucru este de a pune o mulţime de întrebări. Oamenilor le place să ştie că sunt ascultaţi, iar ceva simplu precum o întrebare de clarificare arată nu numai că sunteţi atenţi, ci şi că vă pasă de ceea ce spun. Veţi fi surprins de cât de mult respect şi apreciere puteţi obţine doar prin simplul fapt că puneţi întrebări.

Ştiu când trebuie să facă un pas în spate

Nerăbdarea este cea mai mare ameninţare a persuasiunii, aşa că aveţi răbdare. Când încerci să forţezi oamenii să fie de acord cu tine imediat, studiile arată că aceştia sunt mai predispuşi să nu cedeze şi să-şi apere opriniile. Nerăbdarea ta îi determină să contracareze argumentele în favoarea lor. Dacă poziţia ta este una extrem de solidă, atunci nu ar trebui să-ţi fie teamă să te dai puţin în spate şi să le oferi timp să analizeze propunerea. Ideile bune sunt adesea greu de procesat şi necesită un pic mai mult timp pentru a fi acceptate.

Le fac altora pe plac

Persoanele persuasive nu câştigă niciodată o bătălie doar pentru a pierde războiul. Ele ştiu cum şi când să stea ferme pe poziţie şi totuşi fac constant sacrificii care să le ajute cauza. Foarte des, acestea fac lucruri pentru ceilalţi astfel încât să le aducă fericire şi bucurie. Oamenii convingători fac acest lucru deoarece ştiu foarte bine că pe termen lung este calea cea mai simplă şi mai sigură de a câştiga încrederea celorlalţi. Sunt conştiente că este mai avantajos să aibă succes decât să aibă întotdeauna dreptate.

Zâmbesc mult

În mod natural şi inconştient, oamenii oglindesc limbajul corpului persoanei cu care vorbesc. Dacă vrei ca oamenii să te placă şi să aibă încredere în tine, zâmbeşte-le în timpul unei conversaţii şi în mod inconştient îţi vor întoarce zâmbetul, ceea ce îi va face să se simtă bine şi destinşi. Oamenii convingători zâmbesc mult pentru că au un entuziasm autentic când vine vorba de ideile pe care le expun. Acest lucru are un efect contagios asupra tuturor celor din jur.