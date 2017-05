Secretele dietei australiencei care a renunţat la zahăr de 28 de ani şi are un corp de invidiat la vârsta de 70 de ani

Carolyn Hartz se mândreşte cu corpul ei, corp pe care femei mai tinere decât ea încă visează să îl aibă. Mama a trei copii, australianca a renunţat la zahăr în urmă cu 28 de ani după ce devenise dependentă de dulciuri şi îşi scăpase greutatea de sub control. „Multe femei de peste 50 de ani cred că nu e posibil să-şi menţină o greutate rezonabilă după ce trec de acest prag al vârstei. Am vorbit cu femei care aveau 40 de ani şi care aveau copii care au spus că nu cred că pot să-şi recapate forma din tinereţe“, a declarat ea, citată de „Daily Mail“.

Optimismul întinereşte

Ce este cu adevărat uimitor la Carolyn Hartz este că are 70 de ani şi încă arată că un corp frumos rezistă timpului. „Ştim cu toţii că metabolismul ne încetineşte pe măsură ce înaintăm în vârstă, de aceea trebuie să preluăm controlul şi să facem alegeri sănătoare, dar şi să muncim pentru asta. Cred că este foarte important să fim atenţi la ce fel de mâncare alegem, la fel cum este importantă şi cantitatea. Să fii conştient de ceea ce mănânci este un factor important al sănătăţii tale. Dacă mănânci fără control vei avea parte de kilogramele în plus pe care nu ţi le doreşti. De fiecare dată recomand tuturor să guste din plin fiecare masă, fără grabă, ceea ce nu va aduce kilogramele nedorite“, arată ea.

Carolyn oferă două sfaturi importante pentru doamnele care vor să ştie ce secrete ascunde ea în spatele imaginii perfecte chiar şi la 70 de ani, iar acestea au legătură cu atitudinea şi dieta. „Sunt o optimistă convinsă, chiar şi atunci când mi se dau provocări rămân pozitivă. M-am antrenat să-mi amintesc căexistă întotdeauna jumătatea plină a paharului, nu doar cea goală. O să râdeţi, dar mi-ar plăcea ca prezentatorii de meteo să spună «Azi va fi o zi parţial însorită» nu «Azi va fi o zi parţial înnorată». Cred că schimbarea asta de atitudine ar face ca telespectatorii să fie mai fericiţi“, spune ea.

Cum a ajutat-o faptul că a renunţat la zahăr

În ceea ce priveşte dieta, Carolyn Hartz avertizează cu privire la consumul de zahăr. „Nu am mai consumat zahăr de 28 de ani. A fost dificil la început pentru că eram dependentă, iar renunţarea la acest obicei cred că este principalul motiv pentru care am reuşit să am un corp sănătos şi să mă menţin în formă. Mă asigur că mânânc proteine la fiecare masă, mai ales la micul dejun. Astfel pofta dispare“, povesteşte femeia. Carolyn Hartz îndeamnă să nu renunţăm la mâncărurile şi la băuturile preferate, doar să le consumăm în porţii rezonabile.

Somnul, meditaţia şi mulţumirea, factori importanţi

Somnul este, de asemenea, crucial pentru Carolyn Hartz, care încearcă să doarmă cel puţin opt ore pe noapte. „Am făcut asta toată viaţa mea, iar acum am văzut că o cercetare arată că pentru o sănătate este bine să rămâi la aceste ore de somn. Somnul este acea perioadă în care corpul se vindecă şi întinereşte“, crede ea.

Meditaţia şi mulţumirea sunt alţi doi factori pe care Carolyn îi are în vedere pentru forma ei incredibilă. „Metidez în fiecare zi, de regulă dimineaţa. Mă trezesc cu jumătate de oră mai devreme, dar beneficiile în timpul zilei de lucru sunt enorme. Sunt mult mai calmă, intuitivă. Am început să meditez de la 65 de ani, de aceea niciodată nu e prea târziu pentru a încerca ceva“, sfătuieşte ea. „E important să începi. Poate cu doar cinci minute de meditaţie, după care să ajungi la 20 - 30 de minute. De asemenea, ca parte a meditaţiei, practic şi mulţumirea, pentru câteva minute. Este un exerciţiu care mă înalţă cu adevărat“, completează tot ea.

Ce exerciţii fizice face

În ceea ce priveşte exerciţiile fizice, femeia spune că se simte cel mai bine în natură. „Merg să mă plimb cu câinele meu în fiecare zi, timp de 30 de minute. E unul dintre cele mai bune exerciţii. Încerc să fac yoga de trei ori pe săptămână, de asemenea“, dezvăluie femeia care spune că a reînceput să joace tenis după o pauză de 25 de ani.

„Fii conştientă de ceea ce vă place şi lăsă acel ceva să te inspire, cu toţii avem trăsăturile noastre speciale. Bucură-te pentru succesul prietenilor tăi, nu musti gelozie şi resentimente, ambele sunt emoţii pierdute şi îţi rănesc bunăstarea“, mai sfătuieşte ea.

FOTO „Daily Mail“

Sfaturi pentru întinerire

Carolyn Hartz arată că de la vârsta de 17 ani are acelaşi regim de îngrijire a pielii, lucru care a avantajat-o peste ani. „Nu mă culc fără să-mi curăţ machiajul şi să îmi hidratez pielea, mai ales în jurul ochilor şi în jurul gâtului“, arată ea.

Femeia are şi un sfat pentru fetele cu vârste de peste 20 de ani care se gândesc la cum să arate în viitor. „Fii fericită cum eşti şi te mai îngrijora cu privire la vârstă. Nu asculta la ce spun alţii, trebuie să te preocupe doar propria persoană. Atitudinea este cel mai important punct al tău. Viaţa nu e perfectă, accept-o aşa cum e şi fructific-o. Nu există nici eşec, ci doar pietre de hotar în calea succesului. Nici măcar nu folosesc acest cuvânt, prefer «retragere» pentru că nu are un ton negativ. Cel mai important, antrenează-te să vezi mereu partea plină a paharului. Ziua este parţial însorită, nu înnorată“, încheie ea.