Reguli de etichetă în timpul unei cine de afaceri: cine trebuie să facă rezervarea şi cum folosim tacâmurile

Fiecare persoană are anumite temeri în ceea ce priveşte cunoaşterea regulilor de etichetă. Măcar o dată în viaţă se poate întâmpla să ajungeţi la aceeaşi masă cu şeful, un partener de business sau alte persoane importante. Chiar dacă nu diferă mult de o masă formală, o cină cu partenerii de afaceri cere o atenţie sporită. Pentru a face o impresie bună, ţine cont de recomandările făcute de Barbara Pachter, autoarea cărţii „The Essentials Of Business Etiquette“, şi de Rosalinda Randall, cea care a scris „Don't Burp in the Boardroom“.

Cel care invită trebuie să facă rezervarea

Alegerea unui restaurant adecvat şi efectuarea unei rezervări sunt deosebit de importante dacă aveţi un prânz de afaceri sau o cină, mai ales dacă nimeriţi într-un moment în care localul este extrem de aglomerat. Ultimul lucru pe care îl doriţi este să aflaţi că nu există o masă disponibilă. Odată ce sunteţi aşezat, trebuie să vă conduceţi oaspeţii la masă şi să le faceţi câteva recomandări din meniu.

Nu trageţi scaunul persoanei care vă însoţeşte

Este în regulă să ţii uşa deschisă pentru oaspetele tău, dar Pachter spune că nu ar trebui să scoţi scaunul cuiva, indiferent de sex. În afaceri, trebuie să lăsaţi în urmă aceste norme sociale de gen. „Atât bărbaţii, cât şi femeile îşi pot scoate singuri scaunele“, scrie ea.

Gazda ia prima şervetul de pe masă

Randall sugerează că gazda/cel care a lansat invitaţia trebuie să înceapă primul. Păstraţi şervetul îndoit pe jumătate, desfaceţi-l sub masă şi apoi puneţi-l pe picioare.

Ţine pasul cu oaspetele tău

Dacă oaspetele tău comandă un aperitiv sau un desert, ar trebui să-i urmezi exemplul. „Nu vrei să-l faci să se simtă inconfortabil dacă mănâncă singur“, scrie Pachter.

Învăţă ce tacâmuri trebuie să utilizezi

Fiecare fel ar trebui să aibă propriile sale ustensile, iar acestea ar putea fi deja aşezate pe masă sau aduse în timp ce felurile de mâncare sunt servite. Începeţi întotdeauna din exterior.

Iată ghidul lui Pachter pentru folosirea corectă a tacâmurilor:

Cea mai mare furculiţă este, în general, furculiţa pentru felul principal. Furculiţa pentru salată este mai mică, iar lingura cea mai mare este pentru supă. „Tacâmurile de deasupra farfuriei sunt pentru desert, deşi acestea pot fi uneori plasate pe ambele părţi ale farfuriei sau aduse în acelaşi timp cu desertul“, spune Pachter.

Spuneţi întotdeuna „Mulţumesc!“ şi „Vă rog!“ personalului

„Nu vă plângeţi şi nu criticaţi servirea sau mâncarea“, spune Pachter. Plângerile vor avea un impact negativ, fiind şi o insultă pentru invitatul dumneavoastră.

Feliile de pâine se rup, nu se taie

Pachter spune că nu ar trebui să folosiţi niciodată cuţitul pentru a tăia feliile de pâne la o cină de afaceri. „Rupeţi felia în două jumătăţi şi adăugaţi untul bucăţi când sunteţi gata să-l mâncaţi“.

Nu scuipaţi mâncarea în şervet

Randall spune că este o mare greşeală scuipatul sâmburilor sau a mâncării în şervet. În schimb, ea recomandă „folosirea degetului arătător stâng şi degetului mare pentru îndepărtarea rapidă a alimentelor neplăcute, care se pun sub o frunză de salată. Ştergeţi degetele pe şerveţel“. Desigur, Randall avertizează că nu ar trebui să faci asta dacă eşti în mijlocul unei conversaţii. În acest caz, scuzaţi-vă şi mergeţi să remediaţi situaţia la toaletă.

Aşezaţi tacâmurile în poziţia „repaus“ şi „am terminat“

„Puneţi cuţitul şi furculiţa în poziţia de repaus (cuţitul lângă partea superioară a farfuriei, furculiţa în mijlocul acesteia) pentru a lăsa chelnerul să ştie că vă odihniţi“, scrie Pachter. „Folosiţi poziţia «am terminat» - furculiţa şi cuţitul aşezate pe diagonală în farfurie) pentru a indica faptul că aţi terminat de mâncat“.

Nu împingeţi şi nu stivuiţi farfuriile şi tacâmurile

„Nu sunteţi chelner. Lăsaţi personalul să-şi facă treaba“, scrie Pachter.

Nu folosiţi şervetul pentru a vă şterge nasul

Şerveţelul trebuie utilizat doar pentru a vă curăţa gura. Dacă trebuie să vă ştergeţi nasul, Pachter vă sfătuieşte să vă scuzaţi şi să mergeţi la baie.

Cel care invită trebuie să plătească nota

„Dacă aţi făcut invitaţia, sunteţi gazda şi ar trebui să plătiţi factura, indiferent de sex“, scrie Pachter. „Ce se întâmplă dacă un invitat de sex masculin doreşte să plătească? Femeile au câteva alegeri. De exemplu, ar putea să spună «Oh, nu plătesc eu, firma plăteşte». Sau poate să se scuze de la masă şi să plătească nota fără ca invitaţii să vadă. Această opţiune funcţionează şi pentru bărbaţi şi este o modalitate foarte rafinată de a face acest lucru“, spune Pachter.