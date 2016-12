Omul care sărbătoreşte Crăciunul în fiecare zi, de 23 de ani: cum a ajuns un obicei să fie obsesie. „Oamenii pot să creadă că sunt nebun, mă simt fericit“

Obicei devenit obsesie

După 23 de ani consecutivi în care a celebrat Crăciunul în fiecare zi, Andy Parks a jurat anul trecut că va renunţa la acest obicei transformat în obsesie. Autoproclamându-se „Domnul Crăciun“, Andy şi-a nemulţumit constant familia cu obiceiul său care i-a ruinat sănătatea, viaţa amoroasă şi relaţii cu prietenii. Acum 23 de ani, în a doua zi de Crăciun, Andy a început să plângă când a fost rugat să dea jos ornamentele şi brazii de Crăciun care îi împodobiseră casa pentru 365 de zile. După ce s-a simţit îndurerat şi intrat într-un declin brusc, pe 6 ianuarie şi-a dat seama că nu poate să trăiască fără sărbătoarea de Crăciun, iar până în prezent o sărbătoreşte zilnic. La un moment dat chiar a invitat-o pe prim-ministru britanic Theresa May pentru o cină festivă de Crăciun.

„În timp ce dădeam jos decoraţiunile am început să plâng. Eram atât de frustrat şi nervos încât am spart globurile în timp ce le puneam în cutie. Casa părea atât de golă, nu am putut să suport“, a zis el pentru „Mirror“. „Am încercat să rezist, dar zilele erau atât de plictisitoare. În fiecare zi la ora 15:00 mă simţeam atât de pierdut când mă aşezam să mă uit la o înregistrare cu discursul Reginei, în timp ce beam un pahar de vin. Viaţa părea lipsită de sens. Nu puteam să mânânc nimic la cină, doar câteva sendiviuri. Voiam tradiţionalul curcan de Crăciun. Eram foarte deprimat şi mi-am zis că nu mai pot continua aşa“, a povestit bărbatul.

Andy a mers direct la un magazin şi a luat decoraţiuni în valoare de 350 de euro pentru a le înlocui pe cele pe care le-a stricat sau spart. Nu i-a spus nimic fiicei lui, de teamă să nu reacţioneze într-un mod nedorit. „Am chicotit în ziua în care eu îmi decoram casa, iar vecinii mei dădeau decoraţiunile jos. Unii pot spune că sunt un eşec pentru că nu am rezistat fără Crăciun mai multde 12 zile. Alţii mi-au sugerat să încerc terapia. Dar Crăciunul mă face să fiu fericit cu adevărat şi nu rănesc pe nimeni. Aşa că de ce să nu sărbătoresc Crăciunul în fiecare zi?“, a declarat el.

Casa lui Andy FOTO „Mirror“

„Îmi pare rău că s-au făcut glume pe seama fiicei mele, la şcoală. Ea a rămas fără grai când a văzut că sărbătoresc Crăciunul în fiecare zi, dar ştie că nu e nimic altceva de făcut. Nu îi place Crăciunul, cred că preferă Paştele“, a continuat el.

Alături de fiica lui FOTO „Mirror“

Andy a început să sărbătorească Crăciunul în fiecare zi din 14 iulie 1993, după ce i-a spus unui client cât de mult iubeşte perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, a fost determinat să-şi decoreze casa în plină vară, dându-şi decoraţiile jos doar pentru scurtă perioadă. De-a lungul anilor, în casa lui au venit diverse celebrităţi pentru a sărbători Crăciunul în extrasezon. Andy a înregistrat toate mesajele Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii destinate Crăciunului, din ultimii 20 de ani, ascultând câte o înregistrare pe zi.

FOTO „Mirror“

Cât l-a costat obsesia

Deşi are o afacere de succes, refuză orice alte oferte de muncă pentru a nu intra în conflict cu ritualurile lui de Crăciun, cum ar fi vizionarea discursului Reginei în fiecare zi la ora 15:00. După ani în care a stat singur, acum are şi o parneră. „Graz e o femeie frumoasă, dar timidă. Ne-am întâlnit la un pub şi ştia deja cine sunt. Nu iubeşte Crăciunul la fel de mult cum o fac eu, dar crede că obsesia mea este destul de amuzantă. Ne vedem de câteva ori pe săptămână, dar nu sunt sigur că vreau să se mute la mine. Poate o să vrea să îmi dea decoraţiile jos. De regulă, mergem să cinăm în oraş, dar numai în localuri în care se serveşte carne de curan“, a declarat el.

Mănâncă doar curcanul tradiţional de Crăciun FOTO „Mirror“

În total, Andy a cheltuit pentru obsesia lui suma de 2,3 milioane de euro. „A meritat fiecare bănuţ. Oamenii pot să creadă că sunt nebun, dar Crăciunul mă face foarte fericit!“, a încheiat el.