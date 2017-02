Obiceiuri zilnice care îmbunătăţesc radical viaţa: rutina zilnică a unui CEO, expert în branding personal

Chris Dessi este CEO, expert în branding personal, autor şi speaker. Frecvent invitat la posturi de televiziune importante, precum CNBC, CNN, Fox Business, şi Good Day New York, acesta promovează câteva obiceiuri care le pot îmbunătăţi oamenilor viaţa în mod radical, scrie businessinsider.com.

Nu deveni obsedat de „cum“ vei dobândi succesul

„În urmă cu patru ani, când mi-am lansat afacerea, nu avea nicio idee cum se va întâmpla acest lucru. Ştiam că vreau să creez o agenţie digitală care să aibă legătură cu social media, însă nu aveam nicio idee cum să fac acest lucru. Am reuşit să creez o agenţie de succes, care continuă să crească şi să exceleze, să câştige premii şi să lucreze cu cei mai căutaţi clienţi“, a spus Dessi.

Investeşte în haine care ţi se potrivesc

Cămăşile sau rochiile se pot face la comandă, după dimensiunile exacte ale fiecărei persoane, iar acest serviciu nu este atât de extravagant pe cât pare. De multe ori, costurile pot fi la fel de mari sau mici cu cele din magazine. Când ai haine care ţi se potrivesc, te simţi mai bine şi astfel capeţi încrederea de care ai nevoie pentru a reuşi cea îţi propui.

Meditează

Meditatia poate reduce stresul, îmbunătăţi capacitatea de concentrare şi creşte fericirea. Totuşi, nu trebuie să-ţi vinzi toate bunurile lumeşti şi să trăieşti într-o peşteră pentru a medita. Meditaţia poate fi făcută oriunde. De exemplu, atunci când îţi speli mâinile, te opreşti şi te concentrezi pe ceea ce faci în acel moment, devenind conştient, simţind atingerea apei şi mirosul săpunului.

Încercă să iei pauze de la dispozitivele electronice

„Îmi faceam griji cu privire la efectul dispozitivelor electronice asupra copiilor mei. Aşa că am decis să renunţ măcar o oră pe zi la iPhone-ul. Mă simt relaxat şi îmi pot concentra mai mult atenţia pe familia mea“, a spus Dessi.

Trezeşte-te devreme

Beneficiile trezitului devreme sunt numeroase. Pe lângă stăpânirea de sine şi lupta cu somnul, ziua va fi mult mai productivă. Nu devii agitat când vezi că ai întârziat la serviciu, poţi să îţi planifici activităţile zilnice şi te boţi bucura în linişte de aroma unei cafele.

Citeşte mai mult

Cititul te poate ajuta la găsirea soluţiilor pentru problemele tale, extinde vocabularul şi chiar cultivă expunerea la diferite moduri de gândire. În cazul în care nu ai timp pentru citit, înceracă audiobook-urile sau chiar discursurile TED.

Trăieşte într-un alt oraş cel puţin o dată în viaţă

„Cand aveam 20 de ani, am studiat la Leuven, Belgia, şi am călătorit în 14 ţări. Călătoria mi-a permis să cresc într-un mod ce nu poate fi cuantificat. Am învăţat cum să mă descurc într-un aeroport, gară sau staţie de autobuz, am mâncat diferite preparate şi am experimentat obiceiurile diferitelor culturi“, a povestit Dessi.