Mireasa anului 2018, între clasic şi modern: jachete de piele, salopete şi bustiere FOTO

Linia clasică a unei rochii de mireasă este indispensabilă oricât de moderne am avea impresia că sunt timpurile pe care le trăim. Cu această convingere şi-a prezentat anul acesta colecţia dedicată mireselor reputatul designer Carolina Herrera.

Aceasta a punctat faptul că a văzut de prea multe ori femei care au venit în magazinele ei hotărâte să-şi alegă o rochie ieşită din comun, modernă, chiar şocantă, dar au ales să plece cu un model clasic, romantic. Urmând această idee, cei mai mulţi designeri au încercat să păstreze un echilibru între nevoia de a fi în pas cu vremurile şi cea de a păstra cumva inocenţa modelelor cu tradiţie.

Astfel, colecţia Carolina Herrera a venit cu imprimeuri florale colorate, dar şi cu detalii aparte, cum sunt fundele sau centurile bleu sau verzi, menite să spargă monotonia albului imaculat. În plus, rochiile cu buzunare, aceste detalii practice, dar şi cu aer modern, sunt pe val şi anul viitor.

Miresele care doresc să aleagă o rochie colorată au ca opţiune şi rozul prăfuit sau imprimeurile florale în nuanţe mai intese sau mai estompate de roz. În orice caz, toamna viitoare sunt mult mai rare nuanţele cu care ne-am obişnuit, cum ar fi culoarea şampanie, somon, auriu sau ivoire.

Prezentarea Rivini & Alyne s-a numărat printre cele mai îndrăzneţe şi avangardiste din cadrul New York Bridal. S-au remarcat accesoriile cool, cum ar fi şepcile realizate din plastic transparent, purtate fără voal sau cu un voal scurt ataşat, dar şi bluzele cu trenă şi cu vedere la abodomenul dezgolit. De altfel, pantalonii au înlocuit în multe cazuri clasicele rochii de mireasă. Iar cele mai sexy variante au fost completate de bustire cu mâneci lungi, care au lăsat talia dezgolită. Bustierele pot fi purtate nu numai cu pantaloni, ca în cazul prezentării Rivini & Alyne, ci şi cu fuste ample şi lungi, din straturi suprapuse de tul, dacă se doreşte o ţinută mai apropiată de abordarea clasică.

O rochie de mireasă aparte a fost prezentată tot în colecţia Rivini&Alyne, o rochie mini din material transparent, asemănătoare unui maiou sport mai lung, imprimat cu cifra 18, care a avut ataşată o trenă. Tot din registrul modern au făcut parte şi ochelarii de soare de tip aviator, un accesoriu mai puţin întâlnit până acum printre propunerile designerilor.

Un adevărat hit al anului viitor în materie de ţinute de ceremonie se pare că vor fi salopetele, fie cele cu croieli clasice, după modelul celor de la Victor & Rolf, fie cele sexy, mulate, cu decolteu adânc şi din dantelă transparentă, de la Naeem Khan.

Voalul a suferit parcă cele mai multe schimbări, fiind transformat fie într-un fel de capă sau mantie care poate fi prinsă şi pe creştetul capului, dar şi într-un fel de tocă în stilul anilor ’50, ca în prezentarea Naeem Khan. Voalul scurt sau de lungime medie mai poate fi prins cu o coroniţă clasică, dar făcută din flori mai mari, sau pus direct pe cap, fără niciun fel de alt detaliu, fiind prevăzut cu franjuri scurţi pe margini. Pentru un plus de efect, cerceii supradimensionaţi din pene pot forma un întreg alături de voal.



Monique Lhuillier a gândit la rândul ei combinaţii extrem de reuşite între clasic şi street style, mai ales că jacheta de piele cunoaşte un moment prelungit de succes. Astfel, mixul dintre rochia din dantelă, cu croială drepată, şi jacheta de piele albă cu perle ataşate sau, într-o variantă mai elegantă, din piele perforată, reprezintă alegeri nu numai comode, ci şi sofisticate prin croielile extrem de curate. De altfel, toate cele 16 outifituri care au format colecţia a stat sub semnul simplităţii, inclusiv cel format din sacou şi pantaloni, abordarea masculină a ţinutei de ceremonie fiind aproape nelipsită din prezentările creatorilor de modă.

O altă idee care se menţine în zona rochiilor de mireasă se referă la rochiile transformabile, prevăzute cu elemente detaşabile, de la trene la mâneci sau decoraţiuni ca flori şi funde, la care se poate renunţa pentru a obţine o altă rochie pentru petrecerea de după ceremonia religioasă. Marchesa, dar şi Monique Lhuillier au venit cu astfel de posibilităţi ingenioase, tocmai pentru a oferi o alternativă mai simplă, compactă, mireselor care vor două rochii pentru ziua nunţii, deci pot opta pentru o rochie tip 2 în 1.

Întotdeauna am fost entuziasmată când am putut să vin cu noi opţiuni pentru viitoarele mirese. Pentru că am tot observat sezoanele trecute că miresele se schimbă într-o a doua rochie pentru petrecere, am imaginat o serie de rochii uşor de modificat, cu mâneci detaşabile, astfel încât la ceremonia religioasă poţi fi mai acoperită, iar la petrecere poţi să alegi versiunea mai sexy, fără mâneci. Multe mirese se ataşează foarte mult de o rochie anume şi le este greu să renunţe la ea, aşa că acum o pot păstra după ce îndepărtează aceste câteva elemente, şi-a explicat intenţia Monique Lhuillier citată de revista „Vogue‟.