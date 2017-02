Secretele unei căsnicii de durată: peste 200 de femei au dezvăluit cum au reuşit să păstreze fericirea în cuplu timp de zeci de ani

Plecând de la ideea că cele mai bune sfaturi vin de la oamenii cu experienţă, Iris Krasnow a făcut apel la inteligenţa colectivă, întrebând peste 200 de femei căsătorite cu privire la secretele unei căsnicii durabile. Scopul principal al femeii a fost acela de a ajuta partenerii de cuplu să îşi costruiască mariaje cât mai durabile, acestea fiind incluse în cartea The Secret Lives of Wives: Women Share What It Really Takes To Stay Married, scrie Huffington Post. Căsniciile persoanelor intervievate au durat între 15 şi 70 de ani, acestea provenind din medii diverse, având culturi şi religii diferite. Capacitatea lor de a construi căsătorii durabile s-a redus la anumite trăsături comune:

Conştientizaţi că fericirea veşnică este doar un mit

Este greşit să vă aşteptaţi la fericire deplină într-un mariaj. Dacă vă doriţi perfecţiunea, cu siguranţă, mai devreme sau mai târziu, veţi ajunge la divorţ. Conform persoanelor intervievate, partenerii ar trebui să se axeze mai mult pe fericirea oferită de pasiunile lor, fără să facă din relaţie singurul scop al vieţii. Fericirea în cuplu apare când partenerii trăiesc individual, petrecând timp şi în afara relaţiei.

Mergeţi în vacanţe separat

Dacă partenerului tău îi place marea, iar ţie muntele, alegeţi să mergeţi şi singuri în vacanţă. Veţi vedea cât de bine vă va face să staţi separaţi câteva zile. Partenerii trebuie să continue să crească individual în timpul fiecărei etape a unei căsătorii, pentru ca celălalt să aibă în continuare ce să descopere în persoana de lângă el.

Comunicarea, la fel de importantă ca şi sexul

Indiferent de cât de grăbiţi sunteţi, nu uitaţi să vă sărutaţi partenerul zilnic şi să-i uraţi „O zi frumoasă“ dimineaţa, iar seara să îi spuneţi „Noapte bună!“. De asemenea, nu uitaţi cât de important este să faceţi sex. Sexul este relaxant şi distractiv. Nu uitaţi să vă exprimaţi recunoştinţa pentru tot ce vă oferă partenerul, acesta fiind singura persoană care vă poate oferi un „port“ unde să vă retrageţi din lumea plină de haos şi nesiguranţă.

Nu încercaţi să câştigaţi fiecare luptă

Partnerii care „nu joacă în aceeaşi echipă“ se confruntă cu diferite conflicte şi frustrări, ajungând să se aibă o relaţie toxică în care fiecare merge într-o direcţie diferită. Învaţă să-i ceri scuze de fiecare dată când simţi că nu ai dreptate şi aminteşte-ţi că legătura dintre voi este mai importantă decât câştigarea fiecărei „lupte“. Învăţaţi să jucaţi în aceeaşi echipă, acesta este unul dintre cele mai importante secrete ale căsniciilor de durată.

Nu vă opriţi din evoluţia individuală

Prea mulţi parteneri folosesc căsătoria ca o scuză pentru a se opri din evoluţia individuală. Pentru binele tău, precum şi de dragul partenerului, trebuie să te străduieşti întotdeauna să-ţi atingi obiectivele. De asemenea, nu uitaţi să vă încurajaţi şi să vă susţineţi reciproc în preocupările individuale.

Nu-ţi compara căsnicia cu a altcuiva

Este relaţia ta, nu a mamei, sorei sau prietenei tale. Fiecare cuplu are probleme şi secrete. Prietena ta, care îşi laudă mariajul, îşi alintă mereu soţul şi îţi povesteşte cum îşi încălzeşte noaptea picioarele lângă ale lui, s-ar putea să fii surprinsă să afli că îi pune soţului mâncarea în silă pe masă când nu este nimeni în preajmă. Aşa că nu încerca să îţi compari relaţia cu a celorlalţi, pentru că nimeni nu ştie ce tensiuni se ascund între aceştia, în afară de ei.