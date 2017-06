Test Drive Mercedes-Benz G Class 350d, un model unic în universul auto

A fi la volanul unui G Class este un eveniment în sine, a conduce un G Class este o experienţă unică. Mă cenzurez cât pot de mult să nu transform acest review într-un ”laudatio”, pentru că ador acest model. În acelaşi timp, jurnalistul pragmatic este conştient că nu ar avea prea multe argumente ”pro” pentru a recomanda acest model unui potenţial client.

Modelul a primit un upgrade. La exterior nu sunt prea multe modificări. Bara faţă, specifică versiunlor AMG, este acum echipare standard şi pentru motorizările inferioare, cum este şi acest G350d. Personal, regret vechea bară faţă, cea nouă parcă este o idee cam stridentă. Bosajele aripilor sunt vopsite în culoarea caroseriei, iar echiparea de bază include jante de 18 inch cu 5 spiţe.

La interior... mai nimic nou, poate doar o uşoară restilizare a cadranelor ceasurilor de bord, fonturi noi şi ace indicatoare noi. Faceliftul aduce ceva modificări mai importante pe sub caroserie. În primul rând vorbim despre un propulsor V6 de 3 litri care dezvoltă acum 245 CP şi 600 Nm. Un plus de 34 CP şi 60 Nm. Mercedes-Benz anunţă un consum mediu mai mic cu aproximativ un litru şi jumătate, de la 11,2 litri la 9.9 litri. Iar prima surpriză plăcută a fost consumul urban. De la un 15-16 litri, modelul 2016 a coborât la un 13 litri în trafic aglomerat de Bucureşti. Iar de acum G Class se mai laudă şi cu sistem start/stop.

Un alt detaliu revizuit, şi pentru care cei de la Mercedes-Benz merită felicitaţi... este recalibrarea sistemului ESP. În trecut, intervenţia sistemului electronic de stabilitate era sinonimă cu oprirea maşinii. Acum ESP-ul intervine dinamic.

Ce nu s-a schimbat, este bine că nu s-a schimbat şi oferă unicitate acestui model?

În primul vorbim în continuare despre un model cu şasiu separat de caroserie, un model care vine în echiparea de serie cu trei diferenţiale blocabile, punţi rigide şi o cutie de transfer şi 4x4 permanent. G Class este capabil să depăşească majoritatea obstacolelor pe care un şofer obişnuit le-ar considera off-road extrem, fără a selecta modul redus sau să blochezi diferenţialele. Dacă se apelează la arsenalul din dotare şi mai este echipat şi cu pneuri adecvate, legendarul off-roader poate face minuni în mâinile unui cunoscător. Este avantajat şi de unghiul de atac de 28 grade, unghi de degajare de 29 grade, unghi de rampa de 24 grade, garda la sol de 235 mm şi capacitatea de a trece prin vaduri de 600 mm adâncime. Totuşi, una din tarele acestui model este masa destul de mare, care în off-road, uneori poate fi un obstacol. G Class are o masă la gol de 2.612 kg. Cu toate acestea noua motorizare îi permite un sprint până la 100 km/h în 8,8 secunde. On road trebuie să ţii cont de unele detalii. Nu trebuie să uiţi de masa maşinii pe viraje, tracţiunea integrală permanentă nu face minuni când are de luptat cu legile fizicii. G Class are un ruliu accentuat pe viraje, un tribut care trebuie plătit de suspensie faptului că în off-road sau pe suprafeţe deteriorate reuşeşte să te izoleze destul de bine de tortura pe care o are de îndurat trenul de rulare. Direcţia este specifică unui off-roader, cu o demultiplicare mare şi o asistare pe măsură, fapt ce poate conduce la o impresie de uşoară imprecizie, dar nu este aşa. G Class face parte din categoria maşinilor care nu vor fi achiziţionate niciodată după ce aşterni raţional pe o hârtie plusuri şi minusuri. Mercedes-Benz a reuşit într-un mod miraculos să conserve şarmul designului exterior preţ de 35 de ani, timp în care interiorul a evoluat cât a putut de mult pentru a oferi confortul zilelor noastre.

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Mercedes-Benz G350 BlueTEC SW Long

Motor – Diesel, V6, 2.987 cmc, 245 CP@3.600 rpm, 600 Nm@1.600-2.400 rpm

Transmisie – cutie automată 7 trepte, tracţiune integrală permanentă, cutie transfer, 3 diferenţiale blocabile

Performanţe – 192 km/h v. max, 0-100 km/h în 8,8 secunde

Portbagaj – 487/ 2.126 litri

Rezervor – 96 litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.764/ 1.867/ 1.954, ampatament – 2.850

Consum mediu declarat – 9,9 litri/ 100 km

Consum mediu în test – 11,2 litri/ 100 km

Preţ de bază – 90.396 euro

Plus - Performanţe off-road, Design

Minus - Preţ, Performanţe onroad