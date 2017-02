Test Drive Mazda MX-5 RF 2.0 SkyActive-G 160

MX-5 este o binecuvântare în universul auto. Este ceva căruia noi îi spunem generic maşină, automobil, roadster, cabriolet... dar care este ceva asemeni mirosului de cafea proaspăt râşnită, al mirosului de cozonaci la cuptor, al stării de bine dintr-o saună... Dacă iubeşti automobilul şi condusul, o tură la volanul lui MX-5 te va teleporta la originile universului.

Personal, consider actuala generaţie MX-5 o lecţie de design. Spun asta fără a lua în calcul faptul că anul trecut roadster-ul nipon şi-a trecut în palmares două premii grele: World Car Design of the Year şi World Car of the Year. În Spania am avut şansa unei lecţii deschise de design oferită de Masashi Nakayama - Chief Designer of Mazda MX-5. După 40 de minute de admirat o mână care te plimbă printr-o bună parte a designului auto de la origini şi până în prezent... ai impresia că ai terminat o facultate de design auto.





Revenind la Spania, am avut ocazia să ”testez” un mister care mă bântuia de ceva ani... ce fac britanicii, mari amatori de cabriolete şi roadster cand vremea este ca cea de astăzi... 4-5 grade şi o uşoară ploaie.

Da, cam aşa ne-a primit Catalunia pentru a testa noul MX-5 RF. În primul rând, RF este noul coupe cu hard top retractabil. Vechea generaţie MX-5 a beneficiat de o astfel de versiune, iar succesul acesteia a fost uriaş, fapt ce a condus la apariţia acestui RF. Un model care poate fi utilizat tot anul, indiferent de starea vremii.

RF nu se transformă în cele 13 secunde cât îi sunt necesare hard top-ului să se plieze într-un roadster. RF devine un targa, un model care îţi permite să te bucuri de aer şi cer, dar cu un grad de protecţie la vânt mult mai bun. În cadrul unui atelier la care am participat cu ocazia testului, am descoperit că niponii sunt extrem de mândri atât de cele 13 secunde, dar mai ales de modul în care funcţionează mecanismul. Din cele 13 secunde, doar vreo 10 sunt necesare acţiunii, ultimele trei fiind destinate reducerii vitezei mecanismului pentru un plus de rafinament. Practic ai impresia că urmăreşti o filmare care pe final a fost redată cu viteză redusă.





Din anumite unghiuri, versiunea RF este de o frumuseţe devastatoare. La interior spaţiul este similar la nivelul capului cu ceea ce primit la soft top. Faptul că niponii au făcut eforturi uriaşe de conservare a masei reduse se simte, mai exact se aude. RF are 40 kg în plus la cântar comparativ cu versiunea roadster. Dacă se rulează în versiunea coupe, parcă este o idee ceva mai mult zgomot la rulare şi vânt decât la modelul cu soft top, şi asta pentru că panoul spate este realizat din materiale plastice şi la interior nu are nicio insonorizare. Plusul vine din faptul că se poate rula decapotat chiar şi pe o ploaie uşoară la 5 grade pe autostradă. Sistemul de climatizare reuşeşte să menţină o temperatura crescută la interior, iar vântul abia mângâie vârful creştetul, şi am 1.90 metri înălţime. Nu mai există acel turbion de curent în zona cefei care îţi poate face rost de un concediu medical. Acţionarea hard top-ului se face electric, prin intermediul unui buton amplasat pe consola centrală.





Dinamic nu există nicio diferenţă între roadster şi RF, cele 40 kg nu se simt. Niponii au reuşit performanţa de a conserva volumul portbagajului, chiar dacă au avut de ascuns un hard-top. Acesta are 127 litri şi poate primi două valize de genul celor care sunt acceptate de companiile aeriene la bordul aeronavelor.

Am condus în Spania ambele motorizări, atât cea de 1.5 litri care dezvoltă 131 CP la 7.000 rpm şi 150 Nm la 4.800 rpm cât şi propulsorul de 2 litri care dezvoltă 160 CP la 6.000 rpm şi 200 Nm la 4.600 rpm. Chiar şi motorizarea de 131 CP este absolut delicioasă. Cele 1.090 kg ale maşinii sunt catapultate în 8,3 secunde până la 100 km/h, iar viteza maximă este de 204 km/h. Cu propulsorul d

e 2 litri se ajunge în 7,4 secunde la 100 km/h, iar viteza maximă este de 216 km/h. Motoare aspirate într-o epocă a cilindreelor subunitare supraalimentate? Da, iar acesta se pare că este un pariu câştigător pentru niponi. Totul este intuitiv la volanul lui MX-5, livrarea puterii este lineară, uşor de dozat, chiar şi în cazul unui condus sportiv această linearitate te ajută. Direcţia este atât de precisă încât ai impresia că ghidezi maşina din exterior cu o mână invizibilă, cam cum mă jucam cu maşinuţele pe covor în copilărie. Sistem de frânare este şi el la înălţime. Este remarcabil cum Mazda a creat un model care bucură indiferent dacă este condus ”contemplativ” sau isteric. Un model neutru, neutru, neutru... care nu prea cunoaşte subvirarea, iar supravirarea este extrem de târzie, trebuie provocată, şi este specifică propulsorului de 2 litri.

Un interior care poate primi la limita confortului şi un şofer de 1.90 metri înălţime şi 95 kg. Acesta este un mic paradox, la volan stau comod, cu suficient loc la picioare pentru un balet dezinvolt pe pedalier, loc să manevrez volanul fără a mă lovi de portieră... Dar, recunosc, cineva uşor mai voluminos şi mai înalt ar avea deja dificultăţi.

Minusul interiorului este legat de spaţiile de depozitare. Într-o lume în care ne-am obişnuit cu o abundenţă de accesorii în jurul nostru, Mazda ne obligă la esenţial.... portofel, telefon... şi poate ochelari de soare... cam atât ai voie să iei la bord.

Sunt disponibile şi două suporturi pentru recipiente, dar trebuie să te pregăteşti de ceva contorsionism, sticlele cu apă fiind poziţionate între scaune la nivelul cotului.

Personal aş opta pentru versiunea de 2 litri, ai oricând la îndemână o sesiune de delir două trepte de viteză mai jos. Dar, cum am spus, şi versiunea cu propulsor de 1.5 litri este competentă, într-o utilizare cotidiană putând spune că sunt mic diferenţe.

Fişă tehnică

Mazda MX-5 RD 2.0 SkyActive-G 160 Preţ 25.890; Preţ model testat: 30.890 ; 0-100 km/h 7,3 sec; Viteză maximă 216 km/h; Consum mediu în test 8,6 litri/ 100 km; CO2 154g/km; Masă 1.120 kg ; Motor L4, aspirat, 1.998 cmc; Putere 160 CP la 6.000 rpm; Cuplu motor 200 Nm între 4.600 rpm; Cutie de viteze manuală cu 6 trepte