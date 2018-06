Test Drive Ford Fiesta ST

Am o slăbiciune pentru hot-hatch-uri, nu este corect, dacă mă gândesc că un jurnalist ar trebui să fie imparţial şi lipsit de emoţie... dar în universul auto, multe rotiţe se învârt datorită emoţiei.

Şi uite că am ajuns şi la volanul ultimei declinări a gamei Fiesta. Un model care Ford a decis să-l ofere atât în versiune cu trei cât şi cu 5 uşi. Unii constructori, din raţiuni pragmatice, au renunţat la versiunea în trei uşi, dar cum am spus, emoţia, în această ligă este unul din ingredientele magice ale unui alchimist. Aşadar o sub-compactă, cu un şasiu calibrat de oameni care visează numai apex-uri, un propulsor EcoBoost de 1.5 litri în trei cilindri care dezvoltă 200 CP, o cutie manuală care trimite puterea spre puntea faţă, şi un diferenţial cu alunecare limitată care are grijă ca aceeaşi punte faţă să poată comunica cât mai coerent cu puterea venită de la propulsor.

O Fiesta care estetic îţi atrage atenţia. Singura observaţie? Parcă mi-aş fi dorit o caroserie uşor mai evazată, cu puţin mai mult dramatism. Dar şi contrastul dintre perspectiva performanţelor ascunse sub caroserie şi aerul mignon ascunde mult şarm.

Un interior nu cu mult diferit de cel al versiunii Active, aici mă refer la o parte din ornamente. În schimb, felicitări Ford pentru scaunele Recaro textile. Sunt superbe, au un parfum retro care aminteşte de atât de multe hot-hatch-uri de legendă care au avut ovalul albastru pe capotă, dar sunt şi extrem de eficiente. Fixează foarte bine corpul, suportul lateral pentru spate şi şezut este foarte bun, iar tapiţeria textilă asigură o bună priză a corpului în scaun. Noi pe acestea le-am alege şi nu pe cele cu tapiţerie de piele. În schimb, Ford nu renunţă la tradiţie, şi poziţia la volan este uşor înaltă. Iniţial am crezut că levierul cutiei de viteze este uşor cam scund şi amplasat prea în faţă, dar pe traseul superb din sudul Franţei am socializat perfect cu schimbătorul. Mi-aş fi dorit un pedalier ceva mai compact, şi nu pot fi acuzat de încălţări discrete cu 45 şi jumătate. ”heal and toe” poate fi efectuat în cazul retrogradărilor, dar nu poţi spune că este o mişcare dezinvoltă, uneori rişti să îţi fugă piciorul între cele două pedale. Adică nu este o manevră executată instinctiv, este una la care trebuie să aloci o parte din atenţie.

Direcţie este precisă, enervant de precisă, dar partea cu iritarea vine din faptul că îi lipseşte un bun procent de feedback, prin urmare te vei trezi că nu întotdeauna eşti fluid în negocierea unui viraj, mai efectuezi mici corecţii. Pedala de frână este perfect dozată, nu ai nevoie de nicio perioadă de acomodare. Sistemul de frânare pot spune că este destul de andurant, am simţit mici semne de oboseală după o sesiune serioasă de condus sportiv, sesiune în care am frânat frecvent de la viteze ridicol de mari pentru a negocia ace de păr.

Un propulsor care este incredibil de viril, impresionează prin resursele oferite de la turaţii foarte joase. Valoarea maximă a cuplului motor este disponibilă de la 1.600 rpm si rămâne constantă până la 4.000 rpm. O caracteristică uşor nefirească pentru spiritul unui hot-hatch, dar care aduce extrem de mult confort în utilizare. În cazul unui condus de zi cu zi, propulsorul, prin elasticitatea sa, îţi va salva multe schimbări de treaptă. Apropo de utilizarea cotidiană, am apreciat cele trei moduri de rulare – Normal, Sport şi Race Track. Primul mod este cel care îţi arată faţa umană a acestei mici torpile. Nu vei fi atacat nici de sunetul augmentat din difuzoare prezent la modurile Sport şi Race Track. Al doilea mod este perfect pentru atacarea unor secţiuni virajate, pentru o sesiune de condus sportiv. Track aduce în prim plan toate resursele propulsorului, direcţia este extrem de sensibilă la orice acţionare a volanului. Modelul testat era echipat cu Performance Pack, opţiune care include şi un diferenţial cu alunecare limitată, detaliu care contribuie masiv la modul în care este trimisă puterea la sol. Pentru România, Fiesta ST va primi în echiparea de bază Performance Pack. O singură dată, pe un viraj de stânga, am resimţit o uşoară urmă de torque steer după ce am îngropat acceleraţia. În rest, Fiesta ST este incredibil de eficientă în a pune puterea jos. Un rol important îl joacă şi pneurile Michelin Pilot Super Sport care echipează din fabrică modelul, şi care oferă o aderenţă senzaţională. Reprizele sunt impresionante, dar lineare, fără vreun moment de explozie care să intimideze. Din perspectivă feedback-ului la volan, singurul minus adus propulsorului este acela că de pe la 4.000 şi până la 6.500 rpm când este tăiată alimentarea... sunetul este în mare acelaşi, şi mici inflexiuni în livrarea puterii nu sesizezi, această este livrată cu aceeaşi intensitate... şi te trezeşti în limitare, fără vreun semn evident că te apropii de pragul de sus şi ar trebui să urci o treaptă.

Suspensia este incredibil de confortabilă pentru un hot-hatch. Poţi luă fără nicio o problemă în calcul achiziţia unui Ford Fiesta ST că maşină de zi cu zi, suspensia nu va fi un minus. Fiind o idee mai suplă decât în cazul concurenţei, Clio RS, în cazul rulării pe un drum uşor denivelat, nu vei acompania călătoria cu clănţănit de dinţi, dar mişcarea pe verticală va fi ceva mai amplă decât te aştepţi, lucru ce îţi poate induce impresia unei uşoare instabilităţi pe traiectorie. Această mică senzaţie de plutire este vinovată şi pentru o mică lipsă de feedback de la trenul de rulare. Spatele devine mobil extrem de târziu, destul de discret şi dacă este provocat.

Fiesta ST are puterea de a se încorona regină hot-hatch-urilor sub-compacte. Are de partea să nivelul de performanţă oferit şi dualitatea... capacitatea de a fi o maşină de zi cu zi, dar şi o mică bestie care te poate face să zâmbeşti pe circuit. Minus? O lipsă de feedback generală la volan, un detaliu important la un astfel de model.

Fişă tehnică – Ford Fiesta ST

Motor – turbo, L3, 1.497 cmc, 200 CP @ 6.000 rpm, 290 Nm@1.600-4.000 rpm. / Transmisie – cutie manuală, 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 232 km/h v.max, 0-100 km/h în 6,5 secunde / Portbagaj – 311 litri / Rezervor – 42 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.068/ 1.783/ 1.469, ampatament – 2.493 / Consum mediu declarat – 6 litri/ 100 km / Consum în test – 11,2 litri/ 100 km / Preţ de bază – 19.750 euro. Pre versiune testată – 24.050 euro