Noul Porsche Cayenne – acum disponibil şi în versiune hybrid plug-in

Sistemul propulsor hibrid al noii versiuni Cayenne permite accelerarea de la 0 la 100 km/h în 5 secunde şi o viteză maximă de 253 km/h. Cuplul maxim de 700 Nm este disponibil devreme, imediat deasupra turaţiei de ralanti, iar strategia de boost o egalează pe cea a supercarului 918 Spyder. Noul Cayenne E-Hybrid poate parcurge o distanţă de până la 44 km şi poate atinge o viteză de 135 km/h în regim pur electric. Consumul mediu, conform New European Drive Cycle (NEDC), în funcţie de setul de anvelope utilizat, este de 3,4 - 3,2 l combustibil/100 km şi de 20,9 - 20,6 kWh energie electrică/100 km.

Cayenne E-Hybrid este următorul pas în călătoria Porsche către mobilitate electrică. În timp ce performanţele motorului cu combustie sunt superioare celor din generaţia anterioară cu 5 kW (7 CP), ajungând până la 250 kW (340 CP), performanţele motorului electric sunt acum cu peste 43% mai mari, ajungând la 100 kW (136 CP). Combinate, cele două motoare generează o putere totală a sistemului de 340 kW (462 CP). Strategia de boost, derivată de la supercarul 918 Spyder, este una dintre noutăţi, asigurându-se că motorul electric poate fi utilizat în toate modurile standard de condus ale pachetului Sport Chrono, pentru o creştere suplimentară a performanţelor. Astfel, cuplul maxim este disponibil imediat după ce apăsaţi pedala de acceleraţie. În funcţie de scenariul de condus şi de cerinţele de performanţă, conducătorii auto pot continua să valorifice cuplul pe toată gamă de viteze. Acesta duce la o experienţă de condus superioară, mai agilă.





Accesul la boost-ul de putere şi nivelul de încărcare a bateriei în timpul călătoriei depind de modul de condus. Practic, în modurile axate pe performanţă Sport şi Sport Plus, toată energia bateriei poate fi utilizată pentru un singur boost. În modul Sport, bateria este încărcată atât cât e necesar pentru un nou boost, iar în modul Sport Plus, aceasta e reîncărcată cât de repede posibil. Celelalte moduri de condus oferă o eficienţă maximă la condus.

Încărcare prin aplicaţia Porsche Connect şi Porsche Charging Service

Capacitatea bateriei a fost îmbunătăţită semnificativ în noul Cayenne E-Hybrid, alături de autonomia electrică şi de rezervele de boost: în comparaţie cu modelul precedent, capacitatea a crescut de la 10,8 la 14,1 kWh, echivalând cu o creştere de aproximativ 30%. Bateria răcită cu lichid, amplasată sub podeaua portbagajului, constă în opt module, cu câte 13 celule litiu-ion prismatice. Bateria de înaltă tensiune se încarcă complet în 7,8 ore, printr-o conexiune de 230 V, 10 A. Dacă, în schimb, se folosesc încărcătorul opţional de bord, de 7,2 kW şi o conexiune de 230 V, 32 A, ca alternativă la încărcătorul standard de 3,6 kW, bateria se va reîncărca în doar 2,3 ore.





Procesul de încărcare poate fi gestionat şi monitorizat din Porsche Communication Management (PCM) şi, de la distanţă, prin aplicaţia Porsche Connect. Controlul independent al climatizării, adică pornirea funcţiei de încălzire şi a aerului condiţionat atunci când motorul este oprit, este inclus în echiparea standard şi poate fi controlat individual şi de pe smartphone. Porsche Connect poate fi, de asemenea, utilizat pentru a găsi staţii de încărcare şi pentru a le seta ca destinaţie în sistemul de navigare. Noul Porsche Charging Service permite acces la staţiile de încărcare publice fără a fi nevoie de o autentificare suplimentară, indiferent de furnizor. Acest serviciu este facturat direct prin contul Porsche ID.



Un nou modul hibrid şi transmisie Tiptronic S cu schimbare rapidă a vitezelor

Porsche a reproiectat propulsia Cayenne E-Hybrid. Modulul hibrid este alcătuit dintr-o combinaţie perfect integrată a motorului electric cu ambreiajul de separare. Spre deosebire de sistemul electrohidraulic anterior, cu actuator, ambreiajul de separare este acţionat electromecanic, asigurând timpi de reacţie şi mai rapizi. Transmisia primeşte noul Tiptronic S, cu opt viteze, dezvoltat pentru întreaga linie de modele Cayenne. Cutia de viteze automată oferă nu numai o pornire mai confortabilă şi mai lină, ci şi o trecere mult mai rapidă la treptele superioare. Întreruperea forţei de tracţiune în timpul comutării treptelor de viteză a fost, de asemenea, redusă.





Tracţiune integralã şi capacitate de tractare de 3,5 tone

Cu Porsche Traction Management (PTM), Cayenne E-Hybrid are un sistem de tracţiune integrală, utilizând o cutie de transfer cu un ambreiaj multi-disc controlat electronic, ce asigură transmiterea unui cuplu variabil către axa faţă. Cu gama sa largă de distribuţie a cuplului, sistemul oferă beneficii clare în ceea ce priveşte dinamica de condus, agilitatea, controlul tracţiunii şi abilităţile în off-road. Datorită noului şasiu, Cayenne E-Hybrid oferă aceeaşi dinamică de condus specifică maşinilor sport, întâlnită la toate versiunile noii generaţii Cayenne. Porsche Active Suspension Management (PASM) este disponibil în echiparea standard. Dotările opţionale includ sistemul de stabilizare a ruliului Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) şi un sistem de tractare pentru încărcături de până la 3,5 t.





Odată cu lansarea Cayenne E-Hybrid, Porsche îşi extinde gama de sisteme de asistenţă şi dotări opţionale pentru întreaga linie de modele, cu o varietate de inovaţii. Pentru prima dată, un head-up display este disponibil într-un Porsche. Acesta proiectează toate informaţiile relevante de condus direct în raza vizuală a conducătorului auto. Alte dotări noi, disponibile acum în interiorul Cayenne, sunt copilotul digital inteligent Porsche InnoDrive, cu sistem de control al vitezei de croazieră, scaune de masaj, parbriz încălzit, sistem de încălzire cu acţionare de la distanţă şi jante de 22 inci, din metal uşor.



Noul Cayenne E-Hybrid este disponibil spre comandă şi în România, la preţuri începând de la 77.959 EUR fără TVA.