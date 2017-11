BMW Group investeşte 200 de milioane de euro în Centrul de Competenţă pentru Celule de Baterii

Strategia NUMBER ONE > NEXT a BMW Group face ca mobilitatea electrică, digitalizarea şi condusul autonom să fie tehnologii esenţiale care urmează a fi dezvoltate, consolidând poziţia Germaniei ca un vector de inovaţie pentru mobilitate şi viitoarele tehnologii. Ca principal furnizor de mobilitate premium, BMW Group se concentrează pe nevoile şi dorinţele clienţilor, jucând un rol decisiv în evoluţia temelor ACES (Autonomous, Connected, Electrified and Services), ca strategie cheie a companiei.

Centrul de Competenţe pentru Celule de Baterii oferă un avantaj competiţional important

Celula bateriei este punctul central al acumulatorului. Aceasta determină performanţa, conţinutul energetic, capacităţile de încărcare şi durata de viaţă, contribuind astfel semnificativ la performanţa unui automobil electrificat.

În laboratoarele şi baza de cercetare şi dezvoltare de prototipuri care vor alcătui centrul de competenţă pentru celulele bateriilor, departamentele specializate vor analiza designul şi tehnologia celulelor. De asemenea, ele vor crea prototipuri de viitoarele celule de baterii, concentrându-se pe compoziţia chimică a celulelor, utilizarea diferitelor materiale, modul în care celulele se comportă în condiţii critice sau extrem de reci, încărcarea şi comportamentul de încărcare rapidă, precum şi evaluarea dimensiunilor şi formelor celulelor. Această competenţă tehnologică internă este esenţială pentru îmbunătăţirea bateriei, permiţând astfel capacităţi de performanţă mai mari.

Cea de-a cincea generaţie a trenurilor de rulare electrice BMW Group cu lansare din 2021: motorul electric, transmisia şi electronica de putere formează o componentă nouă

BMW Group dezvoltă deja cea de-a cincea generaţie de trenuri de rulare pentru lansare în 2021. La aceasta interacţiunea dintre motorul electric, transmisie, electronica de putere şi baterie a fost optimizată suplimentar.

Un avantaj decisiv al acestei soluţii electrice este faptul că motorul electric, transmisia şi electronica de putere sunt combinate într-o componentă electrică nouă distinctă. Prin designul său compact, această componentă nouă integrată ocupă mult mai puţin spaţiu decât cele trei componente separate folosite în generaţiile anterioare. De asemenea, conceptul său modular înseamnă că este scalabil şi poate fi adaptat pentru o gamă largă de diferite pachete şi niveluri de performanţă, sporind flexibilitatea şi uşurând instalarea noii componente a trenului de rulare electric în diferite derivate ale automobilelor. Integrarea motorului electric, a transmisiei şi a electronicii de putere într-o singură componentă utilizează mai puţine componente şi, prin urmare, reduce costurile.

Un alt punct esenţial este faptul că noul motor electric nu va mai necesita utilizarea de metale rare, ceea ce face ca BMW Group să nu mai depindă de disponibilitatea acestora şi asigură o dezvoltare durabilă.

Cea de-a cincea generaţie de trenuri de rulare electrice utilizează baterii noi şi mai puternice. Designul lor modular şi scalabil înseamnă că acestea pot fi utilizate flexibil în arhitectura automobilului, în diferite locaţii de producţie.

Datorită dezvoltării suplimentare a bateriei, noul tren de rulare electric extinde autonomia automobilelor cu propulsie exclusiv electrică, pe baterii, până la 700 km. La modelele plug-in hybrid se pot parcurge distanţe de până la 100 de kilometri.

Cu motorul electric şi bateria dezvoltate şi produse intern, BMW Group deţine deja un nivel ridicat de competenţă de bază şi crearea de valoare pentru motoarele electrice. Producţia internă conferă BMW Group un avantaj competiţional decisiv, prin asigurarea cunoştinţelor în tehnologiile noi, prin dobândirea de competenţă importantă a sistemelor şi prin utilizarea unor avantaje în ceea ce priveşte costurile.

Flexibilitatea noii componente a trenului de rulare electric şi bateria modulară modernizată vor continua să asigure libertatea de acţiune a BMW Group în viitor. Datorită sistemelor electrice modulare şi scalabile, începând cu 2020 va fi posibilă echiparea tuturor gamelor de modele cu orice sistem de propulsie, în funcţie de cerere. Cea de-a cincea generaţie de trenuri de rulare electrice atinge niveluri ridicate de performanţă la condus şi o autonomie bună cu o masă mult redusă. Trenurile de rulare electrice vor fi integrate în arhitecturi flexibile îmbunătăţite de automobile cu tracţiune faţă sau spate, care vor fi potrivite pentru toate formele de transmisie, conform strategiei BMW Group pe termen mediu. Această flexibilitate înseamnă că BMW Group va putea satisface cererea anticipată la câteva sute de mii de automobile electrificate în 2025.