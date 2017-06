Auto Total Business Show – un eveniment ajuns la a şasea ediţie

Cei mai talentaţi piloţi din Campionatul Naţional de Drift (Cătălin Trifan, vicecampion naţional 2015, Ilarion Grigorici, locul 1 Drift Grand Prix SAM 2017, Radu Moise a.k.a. EVL Santos, locul 3 Drift Grand Prix SAM 2017, Sorin Ene, campion naţional în 2015 şi vicecampion european în 2016 la clasa PRO2 KOE, Traian Buse, primul campion naţional la drift din istoria României şi Radu Văduva) pun pariu cu legile fizicii în Drift games, un nou concept lansat de Romanian Drift Community, ce ridică doza de spectaculos la cote maxime. Dacă anul trecut, la ATBS, piloţii i-au ţinut pe privitori cu sufletul la gură cu tandemuri în drift, anul acesta supralicitează cu parcări în derapaj, treceri printre obstacole în drift, şi multe alte momente de maximă intensitate. La concursurile organizate ad hoc de MC Mate (Răzvan Mateescu), cei mai norocoşi spectatori pot câştiga o experienţă unică: o cursă palpitantă, pe locul din dreapta, în maşinile de drift, a căror putere ajunge la 700 de cai putere. Atmosfera va fi încălzită de cele mai frumoase animatoare, concursuri de tricouri ude şi reprize de sexy car wash.

Pasionaţii de motociclete nu sunt uitaţi. Spectacolul va fi completat de trickuri moto, acrobaţii pe două roţi executate de Angyal Zoltan, campionul mondial la stunt riding şi deţinătorul mai multor titluri europene. Dependenţii de adrenalină se pot bucura de activiţi care să le solicite interesul celor mari şi celor mici deopotrivă. Perete de escaladă cu trasee pentru toate gusturile şi pentru toate nivelurile sau zonă de karting special amenajată sunt doar câteva dintre atracţiile în aer liber la ATBS 2017.

Punctul de maximă atracţie va fi prezenţa, pentru a doua oară în cadrul ATBS, a echipei Lords of Gravity, una dintre cele mai faimoase echipe acrobatice de Slam Dunk din Europa. Propulsaţi instant pe rampa celebrităţii după stabilirea recordului pentru “slam dunk-ul marcat de la cea mai mare distanţă” (7,55 metri) în cadrul NBA Europe Live Tour 2012, la Berlin, cei de la “Lords of Gravity” au facut spectacol în toate colţurile lumii, incluzând Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, meciuri NBA şi Bundesliga (atât baschet, cât şi fotbal, la meciurile Bayern Munchen). Şi-au uluit privitorii şi i-au ţinut cu răsuflarea tăiată la emisiunea “British Got Talent” (UK), unde au ajuns până în semifinale.

Vedetele sfârşitului de săptămână vor fi cele peste 100 de maşini tunate, bijuterii pe patru roţi expuse de proprietari din toate colţurile ţării. Câteva dintre cele mai interesante creaţii: un Chevrolet Camaro, un Renault Megane RS preparat pentru drag-racing, Lamborghini Gallardo, cea mai tare maşină de CAR AUDIO, un Audi A8 Wide Body (prezentat în premiera) sau BMW E36 Wide Body. Vizitatorii vor mai putea admira maşini de curse precum monopostul Formula Renault 2.0, câştigătorul Cupei Campionatului Britanic de Formula Renault, Toyota GT86, participant în campionatul german de anduranţă VLN, locul 2 la anduranţă la Mungello, sau cel mai rapid bipost de la Nürburgring, Radical SR2 RS, a cărui valoare ajunge la 140 000 EUR. Direct de pe marile ecrane, Jaguarul F-TYPE R cu care legendara cascadoare Debbie Evans s-a confruntat cu Michelle Rodriguez în blockbusterul Fast & Furious 8 va fi expus pentru fanii seriei în Cupola Pavilionul Central, la standul Castrol.





Anul trecut, AUTO TOTAL BUSINESS SHOW 2016 a înregistrat 38 000 de vizitatori, un record de audienţă, iar în 2017 a organizat deja o primă ediţie la Iaşi. Programul de vizitare este sâmbătă şi duminică, 10-11 Iunie 2017, între orele 10.00 şi 18.00, iar preţul unui bilet de acces este de 30 de lei. Copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi au acces gratuit.