VIDEO Fost preşedinte mexican: Nu voi plăti pentru acel zid nenorocit

Aflat la talk-show din Statele Unite, Vicente Fox şi-a reluat declaraţiile pe care le-a făcut anul trecut în privinţa zidului propus de Trump la graniţă, subliniind că ţara sa nu va lăsa nepedepsit proiectul de lege, relatează Huffington Post.

„I’m not paying for that fucking wall (n.red.: nu voi plăti pentru acel zid nenorocit)”, a declarat Fox la „The Opposition With Jordan Klepper”.

Fostul preşedinte a dezvăluit şi că spiritul bunicului său mort l-a inspirat într-o anumită măsură să ia atitudine faţă de Trump, pe care l-a descris ca fiind un „om de afaceri mediocru”.

„Când faci trecerea de la mediul de afaceri şi din sectorul privat în politică, trebuie să treci printr-un proces. Acest tip nu are nicio idee despre diferenţa dintre conducerea unei naţiuni şi desfăşurarea unei afaceri”, a completat Fox.