SUA: Bugetul pe 2017 nu cuprinde majoritatea priorităţilor preşedintelui Donald Trump

În documentul care ar urma să fie adoptat săptămâna aceasta de Camera Reprezentanţilor, apoi de Senat nu se prevede finanţarea zidului de la frontiera SUA cu Mexicul, dorit de preşedintele Donald Trump. Bugetul apărării a fost însă mărit cu 25 de miliarde de dolari sau 4,5% faţă de anul fiscal precedent, conform cerinţelor preşedintelui.

Printre capitolele care au primit finanţare, Reuters remarcă acordarea a 2500 de vize speciale suplimentare pentru afganii care au ajutat forţele americane şi care doresc să emigreze în SUA.

Congresul a convenit asupra alocării unui total de 1163 de miliarde de dolari, adică aproape o treime din cheltuielile prevăzute în bugetul federal. Restul de două treimi sunt deja alocate şi nu mai necesită aprobare.

Acest buget acoperă jumătatea care a mai rămas din anul bugetar, în Statele Unite şi se încheie la 30 septembrie, el fiind prima lege adoptată în era Trump, printr-un acord bipartizan. Din acest punct de vedere, este un progres.

Tabăra preşedintelui susţine că acesta şi-a amânat priorităţile până în toamnă, când va fi adoptat bugetul pe anul viitor, pentru a menţine deschis guvernul federal şi a face loc din nou încercării de a obţine anularea şi înlocuirea sistemului de asigurări medicale, cunoscut sub denumirea Obamacare.

Democraţii sunt surprinşi câte concesii au obţinut, deşi sunt în minoritate.

Duminică, preşedintele a recunoscut că are multe de învăţat despre sistem, spunând însă că Legislativul are reguli arhaice, se mişcă încet şi este în multe privinţe, inechitabil. „De multe ori - a spus Trump - esti obligat să ajungi la întelegeri pe care nu ţi le doreşti. Ai face cu totul altceva. Eşti forţat în situaţii care nu-ţi sunt pe plac”.

Trump a primit doar jumătate din ceea ce a cerut pentru cheltuieli militare. Pentru a menţine negocierile cu privire la Obamacare, administraţia a decis să continue să finanţeze programul.

Cheltuielile interne, în afara celor pentru apărare, vor creşte, asta în ciuda faptului că administraţia se opune. Finanţarea unor proiecte de cercetare, începute în timpul administraţiei Obama, va creşte, nu va scădea cum vrea administraţia Trump. Proiectul preşedintelui prevedea reducerea unei treimi din Agenţia pentru protecţia mediului, actualul buget o face cu doar un procent.