Monica Crowley, viitoarea directoare pentru comunicaţii strategice în administraţia Trump, acuzată de plagiat

Cartea din iunie 2012 a lui Crowley, "What The (Bleep) Just Happened", conţine până la 50 de fragmente copiate din diferite surse, inclusiv paragrafe copiate cu schimbări minore din ştiri, rapoarte de la centre de reflecţie şi din Wikipedia.

Unul dintre capitole este copiat integral de pe site-ul economic Investopedia. Un alt capitol, despre muncă, pare copiat dintr-un articol din 2004 al centrului de reflecţie libertarian Mises Institute. Iar o porţiune din cartea ei despre tortură este copiat dintr-un articol Fox News.

Ea a luat cuvânt cu cuvânt şi fraze din materiale Associated Press, New York Times, Politico, Wall Street Journal, New York Post, BBC şi Yahoo News.

Cartea publicată de HarperCollins, nu conţine note sau bibliografie.

Crowley şi HarperCollins au refuzat deocamdată să comenteze acuzaţiile.

Echipa de tranziţie a lui Trump o susţine pe Crowley. “Perspectiva excepţională şi munca atentă a Monicăi privind cum poate să schimbe această ţară este exact motivul pentru care va servi în administraţie”, se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al echipei de tranziţie.

“HarperCollins—una dintre cele mai mari şi mai respectate edituri din lume – a publicat cartea ei, care a devenit un best-seller naţional. Orice tentativă de a o discredita pe Monica este doar un atac motivat politic, ce are ca scop să distragă atenţia de la problemele relare cu care se confruntă această ţară”, se adaugă în comunicat.

Crowley a mai fost acuzată de plagiat. În 1999, un articol publicat de Crowley din Wall Street Journal a fost copat dintr-un articol din 1988 din revista neoconservatoare Commentary.

“Dacă am fi ştiut paralele, nu am fi publicat articolul”, a reacţionat atunci Wall Street Journal.

Crowley a negat acuzaţiile. “Nici şi niciodată nu am folosit material dintr-o sursă fără să o citez”, a spus ea.

Monica Crowley, fostă analistă la Fox News, ar urma să ocupe postul de director principal pentru comunicaţii strategice.