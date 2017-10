Masacrul din Las Vegas. Cum se poate procura un arsenal personal în SUA

În aceste condiţii, nu puţini au fost cei care s-au întrebat cum a reuşit Stephen Paddock să facă rost de un asemenea arsenal pentru a comite măcelul din Las Vegas? În SUA nu este greu. Şi, mai ales, este legal, comentează France-Presse, preluată de dhnet.be.

Deşi Statele Unite sunt cunoscute pentru legile permisive în materie de arme de foc, există destule restricţii asupra vânzării de mai multe arme către acelaşi cumpărător. Totuşi, aceste restricţii nu sunt greu de ocolit.

Cele mai multe arme sunt cumpărate de la vânzători care dispun de licenţe federale şi care trebuie să verifice antecedentele clientului lor. FBI, poliţia federală, verifică în acest caz numele lor în bazele de date cu delincvenţi cunoscuţi.

Numai că aceste liste nu sunt perfecte, întrucât se bazează pe informaţii uneori incomplete, furnizate de către statele americane. Astfel, Dylann Roof, autorul măcelului cu motivaţie rasistă din Charleston, din luna iunie a anului 2015, a putut cumpăra o armă cu câteva săptămâni înainte, deşi fusese arestat pentru posesie de droguri.

Directoarea juridică a Law Center to Prevent Gun Violence (un grup de presiune împotriva violenţelor prin arme de foc) - Laura Cutilletta - a subliniat că există controale.

Astfel, comercianţii autorizaţi de arme de foc, care sunt responsabili de aproximativ 60% din vânzări, trebuie să semnaleze achiziţiile mai mari de două arme de către acelaşi cumpărător, în termen de cel puţin cinci zile lucrătoare, agenţiei federale ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms). Însă, chiar şi în acest caz, „poliţia nu are obligaţia să ancheteze“, a explicat ea.

Numai trei state - California, New York şi New Jersey - interzic comercializarea a mai mult de o armă de mână aceluiaşi cumpărător într-un interval de 30-90 de zile. Însă în rest piaţa este practic liberă, proprietarii de arme nefiind obligaţi de pildă să verifice antecedentele revânzării.

Iar când persoana nu are antecedente, aşa cum a fost şi în cazul lui Stephen Paddock, un contabil pensionar, nimic nu o împiedică să cumpere câte arme doreşte. Mai ales în Nevada, statul în care se află Las Vegas şi care este deosebit de permisiv.

Arme transformate

Stephen Paddock a lansat, din camera sa de hotel situată la etajul 32, o avalanşă de tiruri de armă asupra celor peste 22.000 de spectatori adunaţi lângă hotel la concert.

Printre cele circa 20 de arme ascunse în camera sa, pensionarul a avut 12 arme de asalt modificate astfel ca acestea să poată trage rafale fără a mai fi nevoie să se acţioneze constant cu degetul pe trăgaci, potrivit ATF.

Armele automate sunt interzise în SUA din anii ’80, însă este uşor să transformi arme semiautomate (de tipul celebrei AK-47 sau AR15) disponibile la vânzătorii specializaţi americani.

Pentru 40 de dolari, un mic dispozitiv permite tragerea cu o frecvenţă mult mai susţinută decât apăsând cu degetul. Iar pentru numai 99 de dolari se poate transforma o armă semi-automată prin intermediul unui alt mecanism, numit „bump stock“, care permite tragerea continuă până când încărcătorul se goleşte. Aceste dispozitive legale sunt vândute chiar însoţite de un certificat din partea ATF.