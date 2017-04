Donald Trump îi promite lui Xi Jinping o relaţie „foarte bună“

Înainte de cină, Trump a glumit spunând: Am avut deja o discuţie lungă şi până acum nu am obţinut absolut nimic. Dar am dezvoltat o prietenie, pot vedea asta, şi cred că pe termen lung vor avea o relaţie extraordinară“.

Xi Jinping a cerut ca Beijingul şi Washingtonul să coopereze în domeniul comerţului şi investiţiilor şi l-a invitat pe preşedintele Donald Trump să îi viziteze ţara, într-un început cordial al primei lor întâlniri, transmite agenţia de presă Reuters, citată de news.ro.

„Cele două părţi ar trebui să promoveze dezvoltarea sănătoasă a comerţului bilateral şi a investiţiilor şi să înceapă discuţiile pentru un acord de investiţii bilateral“, a spus joi Xi, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului chinez de Externe.

Xi i-a spus lui Trump că există o mie de motive pentru ca relaţiile chino-americane să fie bune.

Trump a acceptat invitaţia lui Xi, iar vizita va avea loc în acest an, au declarat vineri oficiali citaţi de agenţia chineză Xinhua.

Xi şi soţia sa Peng Liyuan au luat cina cu Trump şi soţia sa Melania, într-o sufragerie decorată cu aranjamente florale roţii şi galbene.

Întâlnirea de joi a fost umbrită de o altă problemă externă presantă, reacţia SUA la atacul chimic din Siria.

În timp ce Trump şi Xi luau masa, forţele americane lansau zeci de rachete la o bază aeriană siriană de la care ar fi fost executat atacul chimic din această săptămână, în care 86 de oameni au fost ucişi.

La Beijing, Ministerul de Externe a cerut tuturor părţilor implicate în conflictul din Siria să găsească o soluţie politică.

Discuţiile dintre Trump şi Xi Jinping vor continua vineri, printre teme figurând şi dosarul nord-coreean.

Preşedintele chinez Xi Jinping s-a arătat până acum moderat în reacţia sa la provocările lui Donald Trump, care a atacat fără diplomaţie China, de la sosirea sa la Casa Albă la sfârşitul lunii ianuarie, acuzând-o de concurenţa comercială neloială sau slăbiciune faţă de ameninţarea nucleară nord-coreeană.

Ambele părţi au încercat, săptămâna trecută, să semnaleze tonul convorbirilor, cu Donald Trump prezicând pe Twitter că va fi o întâlnire foarte dificilă şi criticând deficitul comercial al SUA cu China, ca şi pierderea locurilor de muncă americane în favoarea Chinei, pentru ca, două ore mai târziu, un oficial chinez să salute întâlnirea drept un potenţial nou început al relaţiilor.





Xi Jinping, întâmpinat pe tărâm american pe secretarul de Stat Rex Tillerson FOTO AFP/Getty Images

Experţii se aşteaptă ca preşedintele Xi Jinping să vină cu o concesie la summitul americano-chinez care să confere preşedintelui Trump o victorie publică şi să reasigure lumea că cea mai importantă relaţie bilaterală rămâne intact.