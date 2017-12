Celebrul restaurant din New York unde hărţuirea sexuală face parte din cultură

Patronii restaurantului The Spottted Pig sunt acuzaţi de foste angajte că le-au hărţuit sexual şi s-au comportat în mod necorespunzător cu ele.

Potrivit The New York Times, zece foste angajate ale acestui restaurant spun că au fost pipăite pe fund şi s-au confruntat cu aluzii sexuale din partea patronului Ken Friedman, un personaj celebru în lumea mondenă a New Yorkului.

Acuzaţii similare au fost formulate şi pe numele partenerului său de afaceri, Mario Batali.

Unele angajate spun că The Spotted Pig are o aşa-numită „cameră de viol“, unde unde se consumă alcool, droguri şi femeile sunt hărţuite mereu sexual.

„Aluziile cu caracte sexual deveniseră o rutină“ la The Spotted Pig, dezvăluie Natali Saibel, una dintre cele zece acuzatoare.

Cazul The Spottted Pig apare în contextul scandalului sexual legat de Harvey Weinstein, un producător de film acuzat de hărţuiri şi abuzuri sexuale.