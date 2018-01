Autorul cărţii despre Trump îl contrazice pe preşedinte şi spune că apropiaţii de la Casa Albă îl văd ca pe „un copil”

Cartea lui Michael Wolff , „Foc şi Furie: În interiorul Casei Albe Trump”, a devenit aproape imediat un bestseller vineri, aceasta fiind publicată mai devreme după ce extrase din ea au atras ameninţări din partea avocaţilor preşedintelui care au încercat să oprească publicarea volumului.

Cartea, despre care Trump spune că e plină de minciuni, prezintă o Casă Albă aflată în haos, un preşedinte care nu era pregătit să câştige alegerile în 2016 şi asistenţi care pun la îndoială abilităţile lui Trump. Wolff a declarat vineri la o televiziune americană că în timpul documentării pentru carte, asistenţii preşedintelui i-au spus că îl privesc pe Trump ca pe un copil.

„În mod absolut am vorbit cu preşedintele. Fie că a realizat că era un interviu sau nu, dar cu siguranţă (discuţia) nu a fost off the record”, a mărturisit Wolff la NBC. Acesta a adăugat că a ţinut legătutura cu oameni care vorbeau cu Trump zilnic, „uneori chiar la minut”.

Întrebat să explice ce a vrut să spună după ce a scris că întregul cerc al lui Trump a pus la îndoială capacitatea preşedintelui de a conduce biroul, Wolff a explicat că „100% din oamenii din jurul lui... Toţi spun că este ca un copil”.

Video CBC News / Youtube

Vineri seara, Trump a scris pe Twitter că „Am autorizat zero acces la Casa Albă (de fapt, l-am refuzat de multe ori). Nu am vorbit niciodată cu el pentru vreo carte. Plină de minciuni, denaturări şi surse care nu există", a relatat preşedintele.





Primele extrase ale volumului au provocat şi o ruptură publică între Trump şi fostul său strateg şef şi adjunct înalt al campaniei electorale, Steve Bannon, din cauza comentariilor acestuia din urmă din carte despre Trump şi familia sa.

Deşi avocaţii preşedintelui s-au luptat să oprească publicarea cărţii, aceasta a fost publicată mai devreme, „Fire and Fury” devenind rapid cea mai bine vândută carte de pe Amazon.com. Conform Reuters, la Washington americanii s-au trezit încă de la miezul nopţii pentru a pune mâna pe carte, înfruntând gerul de afară.

FOTO Katie Scott / Twitter

În New York însă reacţia oamenilor a fost mai reticentă, librarii declarând că vineri dimineaţă, din 160 de volume reuşeau să vândă doar patru.

Purtătoarea de cuvând de la Casa Albă, Sarah Sanders, a declarat din nou vineri că Wolff a vorbit doar pe scurt cu preşedintele şi că jurnalistul nu a avut acces. „Acesta este un tip care a inventat multe poveşti pentru a încerca să vândă cărţi”, a declarat Sanders într-un interviu la Fox News.

Trump a scris din nou pe Twitter sâmbătă că „Micheal Wolff e un ratat total care a fabricat poveşti pentru a vinde această carte plictisitoare şi mincinoasă. S-a folosit de Noroiosul de Steve Bannon, care s-a plâns când a fost concediat şi îşi cerşea înapoi slujba. Acum, Noroiosul Steve a fost abandonat precum un câine de aproape toată lumea. Păcat!”, a scris preşedintele.