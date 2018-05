Cum au sabotat agenţii dubli ruşi, ajunşi la vârful MI6 şi CIA, mai multe operaţiuni secrete ale occidentalilor

1. Kim Philby

Philby, cel mai faimos membru al cercului de spionaj sovietic „Cei Cinci de la Cambridge“ din Marea Britanie, a primit cele mai mari distincţii britanice şi sovietice. În 1945, pentru realizările sale în timpul celui de-al doilea război mondial, a primit Ordinul Imperiului Britanic de la Regina Elisabeta a II-a. În 1947, în apropierea războiului rece, Iosif Stalin i-a acordat Ordinul Drapelul Roşu.

El a început să colaboreze cu serviciile secrete sovietice la mijlocul anilor 1930, la scurt timp după terminarea Universităţii Cambridge. Aproximativ în acelaşi timp, Philby a început să lucreze pentru serviciul britanic de informaţii. A urcat repede în ierarhia MI6 , iar după cel de-al doilea război mondial, a fost chiar în cărţi pentru a deveni şeful serviciului britanic de informaţii. Deşi acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, el a ocupat poziţii importante care i-au permis să furnizeze URSS informaţii valoroase.

Când a fost numit şef al biroului MI6 din Turcia în 1947, s-a asigurat că Moscova a fost informată despre activităţile spionilor urmau să se infiltreze la graniţa sudică a URSS. Turcia a fost una dintre principalele platforme planificate pentru activităţile clandestine din epocă. În consecinţă, grupul infiltrat a fost împuşcat la graniţă de trupele sovietice. Potrivit unui istoric rus care studiază serviciile secrete, a fost un semnal clar către Occident să renunţe la astfel de tactici.

Mai târziu, în 1949, Philby a devenit principalul reprezentant britanic al serviciilor de informaţii din Washington, DC. Din această poziţie, Philby a avut acces la informaţiile CIA privind lovitura de stat planificată împotriva liderului albanez pro-sovietic Enver Hogea. După ce informaţia a ajuns la Moscova, comandourile albaneze au fost ucise în timp ce erau paraşutate. Iar liderul comunist albanez şi-a păstrat slujba.

Philby a fugit în URSS în 1963 când era pe punctul de a fi demascat. Apoi, timp de un sfert de secol, a trăit în Uniunea Sovietică.

2. George Blake

În timp ce Philby a petrecut un sfert de secol în URSS, un alt agent dublu din Marea Britanie, George Blake, a locuit în Rusia mai mult de 50 de ani după ce a scăpat dintr-o închisoare britanică.

În noiembrie anul trecut, cu ocazia aniversării a 95 de ani, el a explicat de ce a schimbat tabăra la începutul anilor 50. El susţine că evenimentele din războiul coreean au jucat un rol decisiv pentru că a văzut zeci de civili ucişi de „maşina militară americană“.

„Atunci am realizat că astfel de conflicte reprezintă un pericol mortal pentru întreaga umanitate şi am luat cea mai importantă decizie a vieţii mele. Am început o cooperare activă şi neremunerată cu serviciile secrete sovietice pentru a apăra pacea în lume “, scrie Blake într-o scrisoare către serviciul de informaţii rus.





Blake a fost angajat de MI6 în timpul celui de-al doilea război mondial. Când s-a încheiat războiul coreean, s-a întors la Londra. Se spune că atunci a informat URSS cu privire la intenţia CIA şi a MI6 de a săpa un tunel între Berlinul de Vest şi Berlinul de Est pentru a spiona comunicaţiile terestre ale cartierului general al armatei sovietice în Germania de Est - o operaţiune numită „Aur“ sau „Cronometru“.

Deşi a fost o lucrare tehnică complexă, tunelul a fost săpat şi echipat cu instrumentele de ascultare necesare. Moscova nu l-a compromis pentru a evita demascarea lui Blake. Tunelul a fost „descoperit“ la 11 luni de la începutul interceptărilor (când Blake primise deja o nouă misiune la MI6). Scandalul care a izbucnit în urma eşecului acestei operaţiuni a slăbit reputaţia CIA.

În 1961, Blake a fost trădat de un ofiţer de informaţii polonez. El a fost condamnat la 42 de ani de închisoare. Patru ani mai târziu, a reuşit să scape din penitenciar, folosind o scară confecţionată din funii şi andrele şi, în cele din urmă, a luat calea Moscovei, unde a trăit ulterior.

3. Aldrich Ames

Deşi reprezentanţii serviciilor de informaţii americane şi-au certat colegii britanici pentru că nu i-au avertizat mai devreme cu privire la principalii spioni sovietici pe care îi ştiau, ei înşişi au fost afectaţi de un scandal care a pătat imaginea CIA şi-a dus la demisia directorului Agenţiei americane de Informaţii Externe, scrie publicaţia mai sus citată.

Totul a început la mijlocul anilor 1980, când şeful direcţiei contraspionaj-sovietic din cadrul CIA, Aldrich Ames, a început să coopereze cu KGB. A durat aproape 10 ani până la arestarea sa în 1994. Se crede că Ames a compromis o sută de operaţiuni ale CIA şi a ajutat la demascarea mai multor „cârtiţe“ ale CIA din URSS şi apoi din Rusia. Unii dintre aceşti agenţi au fost executaţi de autorităţile sovietice pentru spionaj.

El a recunoscut în instanţă că a compromis „practic toţi agenţii sovietici ai CIA şi ai altor servicii americane de informaţii şi străine cunoscute“. Se estimează că Moscova s-a folosit ani de zile de Ames pentru a dezinforma prin intermediul rapoartelor CIA trei preşedinţi americani.

Se spune că CIA l-a prins pe Ames din cauza unei creşteri bruşte a nivelului său de trai. Casa pe care a cumpărat-o pentru o jumătate de milion de dolari a fost plătită în numerar, iar maşina de lux Jaguar pe care a cumpărat-o a atras şi ea atenţia. Ames a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Cazul său a provocat furia Congresului Statelor Unite şi a condus la demisia directorului CIA, James Woolsey.