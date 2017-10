Cum a „lucrat“ ferma de troli a lui Putin în alegerile prezidenţiale din SUA

Cu 2,2 milioane de dolari şi 100 de persoane, Kremlinul a reuşit să capteze atenţia a 70 de milioane de internauţi americani în perioada de vârf şi să favorizeze alegerea lui Donald Trump în detrimentul lui Hillary Clinton la Casa Albă. Iar mijloacele acestei campanii au fost chiar instrumentele de comunicare pe Internet create pe tărâm american şi activişti locali atraşi în ruleta rusească fără a-şi da seama, arată o investigaţie a site-ului postului RBC.

Forfota din clădirea de trei etaje de pe strada Savuşkina 55 din Sankt Petersburg a început acum patru ani. Atunci, omul de afaceri Evgheni Prigojin, numit de presa rusă drept „ospătarul lui Putin“, a angajat 100 de oameni şi i-a instalat aici pentru a încuraja „valorile patriotice“ ale ţării. Aceşti oameni au devenit omniprezenţi pe platformele de bloguri, pe reţelele sociale şi în spaţiile de comentarii ale publicaţiilor online, apărând puterea şi criticând opoziţia din Rusia. Acesta a fost doar începutul „fermei de troli“. În scurt timp, „ferma de troli“ s-a transformat într-o „fermă de media“, cu site-uri de ştiri alimentate de 800-900 de angajaţi şi accesate lunar de aproximativ 50 de milioane de cititori. Deşi presa occidentală a atras atenţia asupra acestei practici, nimeni nu i-a anticipat trecerea graniţelor Rusiei, care nu s-a lăsat aşteptată. Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă ultimul scrutin prezidenţial din Statele Unite. Doi jurnalişti ai RBC au vorbit cu foşti angajaţi de pe Savuşkina 55, au analizat datele disponibile în prezent şi au izbutit să contureze tabloul implicării Kremlinului în alegerea celui de-al 45-lea preşedinte american.

Vladimir Putin (în centrul imaginii), servit de Evgheni Prigojin (în dreapta sa) FOTO The Moscow Times

New York, primăvara anului 2015

Mai mulţi oameni au venit într-o piaţă, au căutat ceva cu ochii, apoi au plecat dezorientaţi. Şi totuşi nu s-au îmbulzit din întâmplare. Au venit pentru a savura un hot-dog gratuit în cadrul unui eveniment înfiinţat şi promovat pe Facebook. Cei aflaţi la originea acestui eveniment le-au urmărit reacţiile, dar nu de aproape, ci cu ajutorul unor camere conectate la un birou de la etajul doi al unei clădiri situate la aproximativ şapte mii de kilometri depărtare. În acea zi, diriguitorii „fermei de troli“ din Sankt Petersburg s-au convins că pot manipula de la distanţă online-ul american.

„Departamentul american“

Testul a fost urmat de un anunţ de angajare pe SuperJob. „Ferma“ a început să recruteze vorbitori de engleză dispuşi să lucreze în orele active ale Statelor Unite şi capabili să facă diverse materiale pe diverse subiecte. În numai câteva luni, „departamentul american“ de pe Savuşkina 55 s-a extins la 80-90 de angajaţi. Iar aceşti angajaţi au fost capabili să inventeze şi să facă de toate. Au creat şi administrat conturi şi grupuri pe reţelele sociale, mai ales pe Facebook, au fost la originea unor evenimente prin folosirea unor lideri şi activişti locali fără ca aceştia din urmă să-şi dea seama şi au scris materiale de impact.

Savuşkina 55 FOTO RBC

Conform datelor intrate în posesia RBC, „departamentul american“ a postat şi distribuit peste o mie de unităţi de conţinut pe săptămână. Acestea au ajuns la 15 milioane de internauţi din Statele Unite în perioada cu cea mai mică audienţă (august 2016) şi până la 70 de milioane în perioada de vârf (octombrie 2016). Audienţa a provenit în mare parte de pe cele 120 de conturi şi grupuri deschise pe reţelele sociale, mai ales pe Facebook, unele dintre ele, precum Being Patriot şi BlackMattersUS, fiind foarte urmărite. Americanii au fost aduşi în aceste spaţii online prin exploatarea tendinţelor şi tratarea unor teme de interes, precum rasismul, migraţia, situaţia persoanelor LGTB sau problema armelor. Aceste teme nu au fost abordate în sensul de a face campanie directă unui candidat, în cazul dat Trump, ci pentru a dezavantaja un candidat, şi anume Clinton. RBC notează că Hillary Clinton a fost mult mai menţionată în mesajele „trolilor“ ruşi decât Donald Trump, de regulă în sens negativ. De asemenea, „trolii“ ruşi au creat conturi fictive şi au iniţiat evenimente pe reţelele sociale, folosindu-se pentru desfăşurarea lor de aproximativ 100 de lideri şi activişti locali fără ca aceştia să fi ştiut în ce erau implicaţi cu adevărat. Cele mai active grupuri ale „fabricii de troli“ au fost BlackMattersUS şi Being Patriotic, care, potrivit unor rapoarte interne de pe Savuşkina 55, au organizat aproximativ 40 de mintinguri. De exemplu, în august 2016, Being Patriotic a chemat la mitinguri pro-Trump în 17 oraşe din Florida. Două dintre ele au avut loc, scrie The Daily Beast. Informaţiile despre astfel de acţiuni ale „trolilor“ ruşi au devenit cunoscute după ce directorul pentru securitate al Facebook, Alex Stamos, le-a anunţat în Congresul american. Tot în Congresul american, Stamos a informat că ruşii au cheltuit peste 100 de mii de dolari pentru a promova 3 mii de mesaje politice în perioada iunie 2015 - mai 2017. RBC scrie că bugetul „departamentului american“ de pe Savuşkina 55 se ridică la 1 milion de dolari anual, dintre 5 mii de dolari sunt direcţionate lunar pentru promovarea unor conţinuturi politice pe reţelele sociale.

„Putem influenţa rezultatul alegerilor? Bineînţeles că nu. Putem provoca stări de îndoială favorabile lui Trump? Putem, dar am fost uimiţi de rezultate“, a recunoscut un fost „trol“.

Contactat, Prigojin nu a răspuns. Anterior, Kremlinul a negat că ar fi plasat reclame pe Facebook ca să influenţeze alegerile din Statele Unite. „Nici nu ştim cum se face asta“, a spus purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Senatul american vrea să-şi publice ancheta până în primăvara anului viitor

Senatul american îşi grăbeşte ancheta cu privire la ingerinţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite şi vrea să-i publice concluziile până în primăvara anului viitor. Scopul acestui demers este de a conştientiza opinia publică americană şi de a evita un nou amestec al ruşilor.

Comisia de anchetă din Senatul american a primit peste 100.000 de pagini de documente şi a interogat, cu uşile închise, peste 100 de martori, printre care foşti membri ai administraţiei Barack Obama, foşti membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump, precum şi reprezentanţi ai marilor reţele sociale, precum Facebook şi Twitter. O audiere publică va fi organizată în noiembrie cu reprezentanţi ai giganţilor de internet.