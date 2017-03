Zeci de bănci din întreaga lume, implicate în spălarea a 22 de miliarde de dolari din Rusia

Totuşi, Deutsche Bank, Bank of China, Bank of America, Danske Bank, and Emirates NBD Bank, sunt bănci care în final au ajuns să aibă în conturi bani murdari.

Aproximativ 740 milioane de dolari au fost transferat către 17 mari bănci britanice, între acestea HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays şi Coutts, ca parte a unei reţele internaţionale de spălare de bani din Rusia, scrie cotidianul britanic „The Guardian“. Dar sunt şi instituţii bancare din Danemarca şi Germania şi SUA implicate în această schemă.

Potrivit publicaţiei, între 2010 şi 2014, aproximativ 20 de miliarde de dolari au fost scoase din Rusia. Suma efectivă care ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari. Operaţiunea a numit „Spălătoria mondială“ (The Laundromat Global) implică cel puţin 500 de persoane, inclusiv oligarhi ruşi şi bancheri.

Declaraţii bancare despre această operaţiune au fost obţinute din surse anonime ale'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Documentele conţin informaţii detaliate cu privire la aproximativ 70.000 de tranzacţii bancare, inclusiv 1.920 către băncile din Marea Britanie şi 373 de bănci din SUA.



Banii au fost transferaţi din Rusia către bănci din Moldova şi Letonia, de unde a fost dus redirijaţi către Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii, inclusiv către Citibank şi Bank of America. Anchetatorii vor să afle de ce 17 bănci britanice majore în cauză nu a împiedicat aceste plăţi suspecte. Ei estimează că „banii au fost în mod evident, furaţi sau făcuţi din activităţi de crimă organizată“.

Şi presa daneză şi germană scrie despre băncile europene implicate în spălarea banilor din Rusia şi reacţii politice.

Cele mai mari bănci din Danemarca, Danske Bank şi Nordea sunt implicate în schema de spălare a banilor „murdari” din Rusia.

Potrivit cotidianului Berlingske, între 2011 şi 2014, prin băncile daneze, mai ales prin filiala din Estonia a băncii „Danske Bank”, s-au spălat bani murdari în valoare de peste 7 miliarde de coroane, împărţiţi în peste 1.700 de conturi diferite.

„Când o firmă din Marea Britanie plăteşte printr-o bancă din Moldova sume mari într-un cont din Danemarca, după care banii ajung în bănci din Panama sau Seychelle, ceva nu este în regulă”, declară expertul financiar Lars Krull de la Universitatea din Aalborg, citat de europa liberă.

Politicienii din toate partidele parlamentare daneze discută acum despre posibilitatea ca directorii băncilor, în general, să poată fi traşi la răspundere, dacă banca pe care o conduc nu este eficientă în detectarea schemelor de spălare a banilor.

În Germania, numărul băncilor care au fost folosite în schema de spălare a banilor murdari din Rusia se ridică la cel puţin 27, relatează cotidianul Suddeutsche Zeitung, care a fost implicat direct în ultima investigaţie internaţională.

Între 2011 şi 2014, prin băncile germane s-au „spălat” peste 66 milioane de dolari, bani care erau plătiţi prin Moldinconbank şi banca letonă Trasta Komercbanka, căreia i s-a retras licenţa în martie 2016. În Germania, cele mai mari sume de bani au fost spălate prin Commerzbank (peste 27 milioane de dolari) şi Deutsche Bank (în jur de 24 de milioane de dolari).

Jurnalişti din 32 de ţări, printre care şi reporterii RISE Moldova, au urmărit banii din Spălătoria rusească şi au analizat zeci de mii de tranzacţii efectuate prin cele 112 conturi bancare de la bănci din Europa de Est, dar şi din întreaga lume.

Documentele bancare OCCRP arată că banii au ajuns la afacerişti ruşi din domeniul bancar, al construcţiilor sau al tehnologiei informaţiei. Toţi au avut contracte în valoare de milioane de dolari, fie direct cu guvernul rus, fie cu alte instituţii de stat. Personajele şi felul în care au cheltuit banii pe maşini luxoase, taxe şcolare la universităţi de renume, blănuri sau produse electronice sunt dezvăluite în acest proiect.

În final, banii au fost folosiţi pentru obiecte de lux, pentru trupe rock care au concertat în Rusia, dar şi pentru a finanţa un ONG polonez care a împins agenda Rusiei pe masa Uniunii Europene (Organizaţia este condusă de Mateusz Piskorski, un polonez pro-rus arestat pentru că ar fi spionat în favoarea Rusiei).

Mihaly Csikszentmihalyi, un profesor ungur stabilit în California, cunoscut pentru că a introdus un nou termen psihologic numit flow (flux) – o stare de fluiditate mentală şi concentrare, a fost plătit şi el.

Companii de renume mondial au fost, fără să ştie, parte din întreaga schemă, atunci când beneficiarii banilor din Laundromat cumpărau diverse bunuri sau servicii.

Samsung, Ericsson sau Black&Decker au primit bani spălaţi, iar în SUA, o companie numită Total Golf Construction Inc, care a renovat un teren de golf deţinut de Donald Trump a încasat 500,000 de dolari. Hitachi, o mare companie japoneză a primit şi ea 576.000 euro în sucursala austriacă pentru o companie din Marea Britanie, condusă de criminalul rus – Serghei Magin.