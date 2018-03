Topul Forbes 2018: Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cel mai bogat om din lume

Cel mai bogat om din Europa şi al patrulea pe listă este patronul firmei de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, care are o avere de 72 de miliarde de dolari.

Preşedintele american Donald Trump a scăzut cu 222 de locuri în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni de pe planetă, după ce valoarea deţinerilor sale, estimată de 3,5 miliarde de dolari a scăzut la 3,1 miliarde de dolari. Forbes notează că scăderea averii lui Trump a fost cauzată de devalorizarea proprietăţilor din New York şi de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.

Clasamentul celei de-al 32-a ediţii anuale a topului miliardarilor mondiali consemnează un record de 2.208 de persoane calificate. Lista de miliardari întocmită de Forbes este un instantaneu al bogăţiei măsurate la 9 februarie 2018. Revista utilizează preţurile acţiunilor şi cursurile de schimb din întreaga lume.

America are cei mai mulţi miliardari pe ţară, cu 585, urmată de China. Numai California are 144 miliardari, mai mult decât orice altă ţară, în afară de SUA şi China. Germania are cea mai mare pondere din orice ţară europeană, cu 123. India are 119 miliardari şi Rusia 102. Există 53 de miliardari în Marea Britanie, potrivit Forbes, în scădere de la 54 în 2017.

Pentru prima dată, în acest top au intrat şi un miliardar din Ungaria şi unul din Zimbabwe. Cea mai bogată femeie se situează pe locul 16 în clasamentul Forbes. Aceasta este americanca Alice Walton, fiica fondatorului gigantului american Walmart. De-a lungul timpului, ea a achiziţionat o colecţie de lucrări în valoare de sute de milioane de dolari, notează Forbes.

Există doar zece femei în „top 100“ Forbes, inclusiv trei europence: franţuzoaica Françoise Bettencourt Meyers (L'Oréal, locul.18), germana Susanne Klatten (BMW, locul 32) şi olandeza Charlene de Carvalho-Heineken (Heineken, locul 86). Cel mai tânăr miliardar din lume este o femeie, norvegiaca Alexandra Andresen, în vârstă de 21 de ani, cu o avere de 1,4 miliarde de dolari, a 11 din Norvegia.