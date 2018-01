Povestea dezertorului nord-coreean care a trecut graniţa printre gloanţele foştilor camarazi. „Am comis un delict care a dus la moartea cuiva”

Militarul nord-coreean, Chung-sung Oh, şi-a mărturisit presupusa faptă, potrivit oficialilor serviciilor de informaţii de la Sud care încearcă să afle toate detaliile despre dezertor, fiind o procedură standard. Oficialii au mai subliniat că analizează toate circumstanţele morţii respective, inclusiv dacă a fost vorba de o crimă sau un accident.

Un reporter de la o altă publicaţie coreeană a declarat că în decembrie a primit un raport asemănător, neconfirmat, în care se presupune că dezertorul a fost implicat într-un accident de maşină care viza încă o persoană şi poate că a fugit de teamă că urmează să fie pedepsit.

Surse guvernamentale spun că Oh, care încă se reface după rănile de gloanţe, are o atitudine nepăsătoare. Aceleaşi surse au mai relatat că testimonia dezertorului pare că se schimbă în funcţie de starea sa de spirit. Investigaţia se aşteaptă să se lungească dincolo de luna februarie.

Dacă amănuntele declaraţiei lui Oh se vor dovedi adevărate, asta ar putea complica procedurile şi ar putea chiar să-I fie retrase beneficiile oferite dezertorilor nord-coreeni, mai scrie ziarul de la Sud. Totuşi, pentru că guvernul Coreei de Sud nu are un tratat de extrădare cu Phenianul, Oh nu este în pericol să fie trimis înapoi, peste graniţă.

În acelaşi timp, oficialii serviciului de informaţii de la Seul au respins în mod public mărturia lui Oh şi au precizat că cei implicaţi în incident „nu au făcut niciodată o declaraţie de acest fel”. Instituţia guvernamentală responsabilă cu relaţiile faţă de Coreea de Nord a declarat că nu poate confirma incidentul de vreme ce investigaţia este încă în curs.

Ştirile care-l vizează pe Oh au devenit un subiect fierbine în Coreea de Sud după ce acesta din urmă după ce în presă au apărut mai multe filmări cu evadarea sa dramatică din luna noiembrie.