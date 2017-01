Adevărul Live. 2017: anul Trump?

Dacă se va dovedi adevărat, atunci s-ar putea redesena complet hărţile de putere ale lumii şi, prin urmare, redefini destul de repede raporturile economice şi de securitate, cu garanţiile aferente, din partea noastră de lume.

Ne interesează să vedem ce se va întâmpla cu România în acest 2017 posibil An Trump, în ce măsură şi în ce sectoare am putea fi direct influenţaţi de marea schimbare care se profilează la orizont, adică prietenie Trump-Putin şi deschiderea unei epoci de cooperare profundă între cele două superputeri, SUA şi Rusia. Acesta este punctul de pornire al emisiunii pe care vă invităm s-o urmăriţi azi, pe Adevărul LIVE, începând cu ora 16.00, jurnalistul Cristian Unteanu avându-l ca invitat pe generalul Ioan Talpeş, fost Director al Serviciului de Informaţii Externe.