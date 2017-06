UE şi Marea Britanie au convenit asupra priorităţilor şi calendarului negocierilor privind Brexitului

„Astăzi, am convenit asupra datelor, am stabilit lucruri de ordin organizatoric, am fixat priorităţile negocierilor. Am vrut să stabilim principiile provocărilor asociate ieşirii Marii Britanii din UE. Un acord corect este posibil şi va fi mult mai bine decât în lipsa unui acord“, a precizat şeful echipei de negociere a UE, Michel Barnier.

Negocierile vor fi organizate în sesiuni, o dată pe lună - începând din 17 iulie şi până după 9 octombrie, potrivit primelor date alese.

Grupuri de lucru alcătuite din experţi ai ambelor părţi au fost stabilite în vederea abordării dosarelor celor mai urgente, şi anume drepturile cetăţenilor, acordul financiar (”conturile de soldat”) şi alte ”chestiuni născute din separare”, a enumerat Barnier.

Londra anunţase că nu va accepta această structurare a discuţiilor, dar a acceptat-o în cele din urma acum la Bruxelles.

De altfel nu prea avea de ales, întrucât UE s-a arătat inflexibilă: nu vom discuta despre piaţa comună şi natura acestui Brexit înainte de a fi lămurit statutul europenilor din Marea Britanie, banii pe care Londra îi mai datorează Uniunii Europene şi chestiunea irlandeză.

Trei echipe de negociatori vor lucra aproape în paralel referitor la aceste subiecte.





Înainte de începerea negocierilor, Barnier şi Davis şi-au oferit reciproc cadouri. Davis i-a dat omologului său o primă ediţie a unei cărţi de alpinism în limba franceză, „Regards vers Annapurna”, în timp ce Barnier i-a oferit secretarului pentru Brexit un baston tradiţional, sculptat manual, din Savoia.

Premierul Theresa May va face, cu ocazia reuniunii Consiliului European, de joi şi vineri, o "ofertă" privind drepturile cetăţenilor, în cadrul negocierilor pe tema Brexit, a declarat luni seară David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, după discuţiile cu Michel Barnier, negociatorul Comisiei Europene.

„Pe 26 iunie, va fi prezentat un document detaliat despre liniile generale ale ofertei noastre“, a adăugat Davis, citat de cotidianul Le Figaro.





Dar adevărata întrebare care se pune este ce statut va avea Londra după Brexit faţă de piaţa comună. Acesta va fi de fapt sufletul negocierilor, iar rezultatul este mai mult decât incert.



Oficialul britanic s-a declarat "încurajat de abordarea constructivă asumată în negocieri de ambele părţi".

„Este clar de la început că ambele părţi vor să obţină cel mai bun rezultat şi cel mai puternic parteneriat atât pentru Marea Britanie, cât şi pentru UE“, a subliniat David Davis.

Şeful echipei de negociere a UE, Michel Barnier, a declarat, după prima rundă de negociere cu Londra, că nu intenţionează să facă vreo concesie Marii Britanii şi a avertizat că vor exista consecinţe „substanţiale” în urma Brexit, relatează BBC News.

Pe de altă parte, secretatul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat că negocierile au avut „un stat promiţător”.

Potrivit BBC News, Marea Britanie pare să fi cedat în favoarea UE în privinţa ordinii subiectelor discutate, ceea ce înseamnă că negocierile comerciale nu vor începe imediat.

Premierul britanic, Theresa May, a declarat luni că doreşte ca frontiera dintre Marea Britanie, Irlanda şi Uniunea Europeană să fie cât se poate de unitară după Brexit, informează Reuters.

Frontiera dintre Irlanda de Nord, care face parte din Marea Britanie şi Republica irlandeză, membru al UE, va deveni singura frontieră dintre statul britanic şi Blocul comunitar după Brexit.

Vorbind în cadrul unei conferinţe de presă, premierul Republicii irlandeze, Leo Varadkar, a afirmat că frontiera ar trebui să fie ”invizibilă”.

Varadkar a adăugat că Guvernul britanic şi cel irlandez trebuie să fie ”actori” imparţiali în relaţie cu blocajul aranjamentelor de împărţire ale puterii din Irlanda de Nord, dintre partidele ce doresc ca provincia să facă parte în continuare din Marea Britanie şi cele ce doresc ca aceasta să facă parte din Republică.

Întrebat dacă a făcut vreo concesie Marii Britanii, în schimb, Barnier a răspuns că Londra a decis să iasă din UE, nu invers, aşa că fiecare parte trebuie „să îşi asume responsabilitatea şi consecinţele pentru deciziile sale”. „Nu intenţionez să fac concesii sau să cer concesii”, a insistat el.

„Nu este vorba despre pedeapsă, nu este vorba despre răzbunare”, a insistat reprezentantul UE.

„Practic, implementăm decizia luată de Marea Britanie de a ieşi din UE şi de a destrăma 43 de ani de relaţii construite cu răbdare”, a spus Barnier.

“Voi face tot ce pot pentru a lăsa emoţiile la o parte şi a mă limita la fapte, cifre şi baza legală şi pentru a lucra cu Marea Britanie pentru a găsi un acord”, a promis el.